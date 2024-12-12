Одним помахом руки: в мережі показали ялинку з незвичайною функцією (відео)

Таку ялинку можна встановити буквально за лічені секунди, оскільки вона вже навіть вбрана.

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Незабаром різдвяні та новорічні свята і багато хто вже встановлює головний їх атрибут — ялинки, прикрашаючи їх улюбленими іграшками та мішурою. Хтось щороку купує справжнє дерево, а хтось обирає штучну та зберігає його до наступних свят. Відтепер несправжня ялинка економить не тільки кошти, а й час. Користувачка Tiktok під ніком @theimperfecthealthcoach показала ялинку, яку встановити можна, натиснувши одну кнопку на пульті.

Жінка розповіла, що купила ялинку близько чотирьох років тому приблизно за сто доларів. На ній вже є вогники, і штучне дерево потрібно лише поставити на підставку, закріпити верхівку і натиснути кнопку на пульті. Ялинка розкладається в ідеально акуратну прикрасу і може "вирости" до 9 футів заввишки.

В коментарях користувачі висловили захоплення штучним деревом. Дехто називав прикрасу "автоматичною ялинкою".

"Я знав, що одного разу вони придумають простіший спосіб зробити це, і одного разу наш онук вважатиме безумством те, що ми раніше насаджували гілку за гілкою", — додав інший.

Люди, яким вдалось придбати таку ж ялинку, ділились фотографіями штучних дерев. Однак дехто розповідав про шахрайські магазини, які намагались "продавати" такі "автоматичні ялинки", не маючи їх в наявності.

Штучні ялинки вже давно стали альтернативою живим деревам, тож усе більше людей обирають їх. Однак для правильного вибору улюбленої новорічної прикраси потрібно знати декілька правил.

При встановленні ялинки слід звернути увагу на безпечність. В інакшому випадку собаку може зацікавити ялинка, привабливі прикраси та різдвяні подарунки. Тварина може не втриматись і проковтнути все це.