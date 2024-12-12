Щоб не вести собаку до ветеринара: як безпечно встановити ялинку вдома

Ця прикраса може бути причиною погіршення здоров'я у домашніх тварин. Тому, щоб убезпечити собаку від походу до ветеринара, краще дотримуватися декількох правил.

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Різдвяні та новорічні свята — дуже радісний і улюблений для багатьох період. Не обходиться він без головного атрибуту цих свят — новорічної ялинки. Однак ця, на перший погляд, безпечна річ може нести велику потенційну небезпеку для собак. Що потрібно зробити з ялинкою, щоб не вести тварину до ветеринара, розповідає Еxpress.

Домашній улюбленець буде виявляти цікавість до такої незвичної та захопливої речі для нього, як ялинка. Його зацікавлять також привабливі прикраси та різдвяні подарунки. Тварина може не втриматись і проковтнути все це.

Хоча більшість видів різдвяних дерев нетоксичні, однак масла з голок ялинки можуть дратувати рот і шлунок тварини та викликати надмірну слинотечу, блювоту та діарею при жуванні. Голки гострі та можуть завдати фізичної травми пащі та горлу собаки.

Саме тому під час встановлення ялинок краще убезпечити собаку від екстрених поїздок до ветеринара. Тому бажано зробити навколо дерева захисну огорожу, щоб домашній улюбленець не міг до нього дістатися. Також можна залишити нижні гілки голими, щоб гірлянди, мішура та дрібнички були поза досяжністю тварини.

Також варто встановити ялинку на кілька днів раніше та не прикрашати її. Це дозволить собаці звикнути до присутності дерева ялинки в кімнаті до того, як з'являться гірлянди та мішура.

Для убезпечення собак можна обрати штучну ялинку. З неї не опадають голки і тому вона менш шкідлива для домашніх тварин.

Раніше експерти розповідали про найнеслухняніші породи собак. Вони можуть стати причиною різдвяного хаосу, перевернувши ялинку або ж заплутавшись у мішурі.

До речі, якісна штучна ялинка — це інвестиція на багато років, оскільки дає змогу не тільки мати удома красиве різдвяне дерево, а й заощадити гроші. Тому в процесі вибору цієї прикраси варто звертати увагу на декілька пунктів.