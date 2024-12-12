Это украшение может быть причиной ухудшения здоровья у домашних животных. Поэтому чтобы обезопасить собаку от похода к ветеринару, лучше придерживаться нескольких правил.

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Рождественские и новогодние праздники — очень радостный и любимый для многих период. Не обходится он без главного атрибута этих праздников — новогодней елки. Однако эта, на первый взгляд, безопасная вещь может нести большую потенциальную опасность для собак. Что нужно сделать с елкой, чтобы не вести животное к ветеринару, рассказывает Ехргеѕѕ.

Домашний любимец будет проявлять интерес к такой необычной и увлекательной вещи для него как елка. Его заинтересуют также привлекательные украшения и рождественские подарки. Животное может не удержаться и проглотить все это.

Хотя большинство видов рождественских деревьев нетоксичны, однако масла из иголок елки могут раздражать рот и желудок животного и вызвать чрезмерное слюнотечение, рвоту и диарею при жевании. Иглы острые и могут нанести физическую травму пасти и горлу собаки.

Именно поэтому лучше при установке елок лучше обезопасить собаку от экстренных поездок к ветеринару. Поэтому лучше сделать вокруг дерева защитное ограждение, чтобы домашний любимец не мог к нему добраться. Также можно оставить нижние ветки голыми, чтобы гирлянды, мишура и безделушки были вне досягаемости животного.

Также стоит установить елку на несколько дней раньше и не украшать ее. Это позволит собаке привыкнуть к присутствию дерева елки в комнате до того, как появятся гирлянды и мишура.

Для обеспечения безопасности собак можно выбрать искусственную елку. С нее не опадают иголки, и поэтому она менее вредна для домашних животных.

Ранее эксперты рассказывали о самых непослушных породах собак. Они могут стать причиной рождественского хаоса, перевернув елку или же запутавшись в мишуре.

Кстати, качественная искусственная елка — это инвестиция на многие годы, поскольку позволяет не только иметь дома красивое рождественское дерево, но и сэкономить деньги. Поэтому при выборе этого украшения стоит обращать внимание на несколько пунктов.