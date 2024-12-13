Ностальгия по 1980-м годам: в сети показали яркую ретро-елку (видео)

Украинец нашел искусственную елку и советские украшения к ней на съемной квартире. Когда он собрал ее и зажег гирлянду, то удивился красоте дерева.

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Украинец обнаружил на съемной квартире искусственную ретро-елку с украшениями времен 1980-х годов СССР. Пользователь TikTok c ником kudryalik показал необычную находку на видео.

Изготовленная из зеленой мишуры елка вместе с украшениями хранилась в серванте на нижней полке.

"Интересно, что все новогодние украшения старше меня. Я решил украсить эту необычную елку", — комментирует он.

В комплекте был полноценный каркас высотой более метра, на который крепятся ветки дерева. Среди прочего были разнообразные игрушки, в том числе цветные шарики из стекла и гирлянда. Украсив елку, мужчина удивился, как хорошо она выглядит.

Пользователи сети назвали ретро-елку "настоящим сокровищем". Часть Многие отметили, что хотели бы иметь такую же елку.

Ранее Фокус писал об уникальной рождественской елке, которую можно установить, нажав кнопку на пульте. Дерево может раскладываться в аккуратное украшение и "вырасти" до 9 футов в высоту.

Также Фокус давал советы, как выбрать идеальную искусственную елку. Прежде всего стоит определиться, где ее поставить, чтобы понять предпочтительные размеры.