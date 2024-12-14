Українці покинули свого лабрадора на кордоні з Польщею: що з собакою (фото)

Нині лабрадора забрали на тимчасову перетримку, де йому шукатимуть постійний дім. За словами зоозахисників, вони не вперше рятують тварин на кордоні.

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На українсько-польському кордоні, на пункті пропуску "Медика", власники покинули свого лабрадора, адже його не пропустили польські прикордонники через проблеми з документами. Про це повідомили в організації Happy Animal Paws в Instagram.

"Його покинули власники, бо поляки не пропустили… і тепер він бідний скидається по кордону. Розгублений і наляканий", — йдеться у повідомленні.

Лабрадор, якого покинули на кордоні Фото: Скриншот На кордоні покинули собаку Фото: Скриншот

Пізніше зоозахисники написали, що лабрадора забрали на тимчасову перетримку, де далі будуть шукати постійний дім.

У коментарі ЗМІ зоозахисники розповіли, що тварина два дні блукала пунктом пропуску "Медика", заходила в Польщу та поверталася в Україну. В організації зазначили, що вже втретє рятують тварин із прикордоння, проте непородисті не викликали такої уваги суспільства, як лабрадор.

"Сумніваємось, що був би такий ажіотаж, якби ми опублікували звичайну дворняжку… На кордонах дуже багато покинутих тварин. Ми забирали з інших кордонів, там відбувається жах, і ці тварини досі в нас сидять. Але ніхто не реагує. Це дуже сумно", — додали зоозахисники.

Нагадаємо, 12 грудня експерт Вілл Атертон розповів про породу собак, яка найтяжче піддається дресуванню. Зокрема, "відчуженою" та "королевою драми" вважають сибірську хаскі.

Раніше повідомлялося про три породи собак, які найменше линяють. Йдеться про лабрадуделя, мініатюрного шнауцера та ксолоїтцкуїнтлі.