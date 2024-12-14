"Відлиги та мокрий сніг": в Україну вже скоро прийде різке потепління

Уже з 15 грудня погода в Україні зміниться — стовпчик термометра підніметься вгору, але залишиться сильний вітер.

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Після морозної суботи з температурою до -14 градусів в Україну прийде помітне потепління — очікуються мокрий сніг і відлига. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"Сьогодні — морозно, завтра, 15 грудня, в Україні очікується потепління до відлиги та мокрий сніг. Відповідно, на дорогах казна-що плюс сильний вітер. Так і не знаю, що краще. Обирайте!" — написала вона в соцмережі.

Такий прогноз підтверджує і кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

За прогнозом, у неділю, 15 грудня, в Україні очікується мінлива погода. Місцями можливі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. В окремих районах імовірне налипання мокрого снігу, на дорогах можлива ожеледиця. Вітер південний, що поступово змінюється на західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі варіюватиметься від -2 до +3°С, удень становитиме +1...+6°С, а в південних областях і Криму +5...+10°С.

За даними Укргідрометцентру, 15 грудня в Київській області буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Погода 15 грудня

У понеділок, 16 грудня, в Україні очікується невеликий мокрий сніг уночі, а вдень — мокрий сніг із дощем. Місцями можливе налипання снігу та утворення ожеледиці, особливо на дорогах. Вітер переважно південно-західний та західний, швидкістю 7-12 м/с, з поривами до 17-22 м/с. Температура повітря коливатиметься від -2° до +3° вночі та вдень, а в західних і південних регіонах удень потеплішає до +1...+6°.

У Києві 16 грудня вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Погода 16 грудня

Нагадаємо, 13 грудня виповнилося 147 років від дня народження українського композитора Миколи Леонтовича. Фокус зібрав цікаві факти про митця, який створив легендарний "Щедрик".

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