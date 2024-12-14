Теракт у Дніпрі: силовики затримали 37-річного підозрюваного (фото)

Правоохоронці стверджують, що затриманий діяв за вказівками спецслужб РФ. Джерела Фокуса в силових відомствах повідомили, що фігурант у 2019 році перебував у Москві.

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У неділю, 14 грудня, у Дніпрі пролунав гучний вибух — як виявилося, у місті стався теракт. Підозрюваного затримали. Про це повідомила Нацполіція.

Попередньо відомо, що 37-річний місцевий житель діяв за вказівками спецслужб РФ. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Унаслідок вибуху загинув чоловік, ще четверо людей дістали поранення, серед них — двоє поліцейських.

Також голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував затримання.

"Спасибі співробітникам СБУ, Національної поліції та всім, хто долучився до пошуку причетних до сьогоднішнього теракту в Дніпрі", — написав він.

Правоохоронці у своєму пресрелізі не уточнювали ім'я затриманого. Блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі повідомив, що затриманим нібито виявився 37-річний місцевий житель Рубен Восканян.

Джерела Фокуса у спецслужбах повідомили, що фігурант у 2019 році перебував у Москві.

Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Нацполіція викрили двох 14-річних підлітків, які організували вибух біля районного відділу поліції у Вишгородському районі Київської області. Хлопців завербували російські спецслужби через Telegram-канали, пропонуючи "швидкий заробіток".

А у Львові посилять заходи безпеки на території всіх шкіл міста через можливу загрозу терактів.