Теракт у Дніпрі: силовики затримали 37-річного підозрюваного (фото)
Правоохоронці стверджують, що затриманий діяв за вказівками спецслужб РФ. Джерела Фокуса в силових відомствах повідомили, що фігурант у 2019 році перебував у Москві.
У неділю, 14 грудня, у Дніпрі пролунав гучний вибух — як виявилося, у місті стався теракт. Підозрюваного затримали. Про це повідомила Нацполіція.
Попередньо відомо, що 37-річний місцевий житель діяв за вказівками спецслужб РФ. Йому загрожує довічне ув'язнення.
Унаслідок вибуху загинув чоловік, ще четверо людей дістали поранення, серед них — двоє поліцейських.
Також голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував затримання.
"Спасибі співробітникам СБУ, Національної поліції та всім, хто долучився до пошуку причетних до сьогоднішнього теракту в Дніпрі", — написав він.
Правоохоронці у своєму пресрелізі не уточнювали ім'я затриманого. Блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі повідомив, що затриманим нібито виявився 37-річний місцевий житель Рубен Восканян.
Джерела Фокуса у спецслужбах повідомили, що фігурант у 2019 році перебував у Москві.
Нагадаємо, що Служба безпеки України та Нацполіція викрили двох 14-річних підлітків, які організували вибух біля районного відділу поліції у Вишгородському районі Київської області. Хлопців завербували російські спецслужби через Telegram-канали, пропонуючи "швидкий заробіток".
А у Львові посилять заходи безпеки на території всіх шкіл міста через можливу загрозу терактів.