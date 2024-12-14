Теракт в Днепре: силовики задержали 37-летнего подозреваемого (фото)
Правоохранители утверждают, что задержанный действовал по указаниям спецслужб РФ. Источники Фокуса в силовых ведомствах сообщили, что фигурант в 2019 году находился в Москве.
В воскресенье, 14 декабря, в Днепре прозвучал громкий взрыв — как оказалось, в городе произошел теракт. Подозреваемого задержали. Об этом сообщила Нацполиция.
Предварительно известно, что 37-летний местный житель действовал по указаниям спецслужб РФ. Ему грозит пожизненное заключение.
В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них — двое полицейских.
Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак прокомментировал задержание.
"Спасибо сотрудникам СБУ, Национальной полиции и всем, кто присоединился к поиску причастных к сегодняшнему теракту в Днепре", — написал он.
Правоохранители в своем пресс-релизе не уточняли имя задержанного. Блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале сообщил, что задержанным якобы оказался 37-летний местный жительРубен Восканян.
Источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что фигурант в 2019 году находился в Москве.
Напомним, что Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили двух 14-летних подростков, которые организовали взрыв возле районного отдела полиции в Вышгородском районе Киевской области. Ребят завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы, предлагая "быстрый заработок".
А во Львове усилят меры безопасности на территории всех школ города из-за возможной угрозы терактов.