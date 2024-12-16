Теракт у Дніпрі: підозрюваному обрано запобіжний захід, деталі

За вчинений злочин чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Підозрюваний на суді заявив, що його підставили.

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Громадянину, затриманому за підозрою у вчиненні терористичного акту в місті Дніпро в суботу, 14 грудня, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб", — додали у відомстві.

Там зазначили, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури 37-річному громадянину, затриманому напередодні у Дніпрі, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України).

В "Суспільному" додали, що підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 12 лютого 2025 року. Там зазначили, що громадянин родом з міста Марганець Дніпропетровської області, однак нині проживає в Одесі.

Під час судового засідання чоловік зазначав, що його підставили. "Куратор" повідомив йому, що він має облити фарбою людину, яка начебто бере хабарі, про сам вибуховий пристрій він не знав. Підозрюваний зазначив, що працює барменом, бачив хабарництво на роботі, тому вирішив помститися "хабарнику", якого "замовили".

Журналісти зазначили, що фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Справа розглядається в суді міста Одеса.

Теракт у Дніпрі: що передувало

У суботу, 14 грудня, в одному з районів міста Дніпро було чути гучний вибух. Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху загинула людина, є поранені, серед них — двоє поліцейських. Постраждалих доправили до лікарні, а на місці працювали відповідні органи.

Пізніше в соцмережах повідомили, що внаслідок теракту загинув військовослужбовець. Постраждалі правоохоронці перебували у тяжкому стані.

Того ж дня Нацполіція повідомила про затримання підозрюваного. Попередньо стало відомо, що 37-річний місцевий житель діяв за вказівками спецслужб РФ. Тоді ж джерела Фокусу у спецслужбах повідомили, що фігурант у 2019 році перебував у Москві.

Пізніше теракт у Дніпрі прокоментували правоохоронці. Заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов зазначив, що теракт був диверсією росіян і частиною ворожих ІПСО для дискредитації військових і правоохоронців та "розколу" суспільства,

Зазначимо, вчинення терористичного акту, якщо це призвело до загибелі людини, карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.