Бачив "бойових комарів" і наказував застосовувати хімзброю: РФ підтвердила смерть генерала Кіріллова

Лише вчора, 16 грудня, Служба безпеки України повідомила російському топофіцеру про підозру. Ігор Кіріллов перебував у списках санкцій за участь у бойових діях проти України.

Related video

Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кіріллов. Цю інформацію оприлюднили на сайті відомства.

"За даними слідства, вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стоїть поряд із під'їздом житлового будинку. Внаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кіріллов та його помічник", — йдеться в повідомленні.

За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

Як пише російський телеграм-канал "Осторожно, новости", 54-річний Ігор Кіріллов перебував на посаді начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ з 2017 року. Він брав участь у створенні та ухваленні на озброєння важкої вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка". Перебував у списках санкцій за участь у війні РФ проти України.

У березні 2022 року Кіріллов провів презентацію Міноборони, з якої випливало, що біолабораторії Пентагону на території України розробляли проекти з поширення біологічної зброї на територію Росії за допомогою кажанів та птахів. Як докази він наводив документи українського МОЗ із вказівками щодо знищення патогенних мікроорганізмів.

Влітку 2023 року саме Ігор Кіріллов стверджував, що США готують малярійних комарів, яких планують скидати на позиції ЗС РФ в Україні. Російські фахівці, за словами генерал-лейтенанта Росії, нібито виявляли збільшення кількості американських військових біолабораторій, в яких могли створити штучні вогнища особливо небезпечних інфекційних хвороб.

СБУ за день до гибелі генерала РФ повідомила йому про підозру

Вчора, 16 грудня, СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кіріллову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України

"Посадовець відповідальний за масове застосування р*шистами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України. За наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993 року", — йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

Зазначається, що внаслідок застосування Росією хімзброї, до лікарень та шпиталів направлено понад 2 тис. військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кіріллову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб)", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що 17 грудня стало відомо, що у Москві внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою загинули генерал-лейтенант РХБЗ Ігор Кіріллов і його водій. Повідомляється, що вони підійшли до автомобіля Toyota, біля якого прогримів вибух.