К ликвидации российского генерала Кириллова причастна СБУ, — источники Фокуса

Собеседники издания называют генерал-лейтенанта РФ военным преступником и абсолютно законной целью. Топофицер отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных.

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В Службе безопасности Украины взяли ответственность за подрыв генерала Игоря Кириллова в Москве. Об этом Фокусу сообщили собственные источники.

"Сегодняшний подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является спецоперацией СБУ", — сообщает источник.

По данным наших источников, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба погибли.

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", — сообщил информированный источник в СБУ.

16 декабря Служба безопасности объявила подозрение Игорю Кириллову из-за массового применения запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Как пишет российское медиа Mash, Генерал-лейтенанта Игоря Кириллова подорвали дистанционно с помощью камеры видеонаблюдения.

"Убийство начальника Войск РХБЗ организовали аналогично покушению на офицера ВС РФ 24 июля на Синявинской улице. Тогда диверсант установил СВУ на днище авто военнослужащего и камеру с SIM-картой рядом. Чтобы не быть на месте теракта и активировать детонатор удаленно, когда жертва будет в зоне поражения", — говорится в сообщении.

Mash пишет, что камеру установили вместо фонаря самоката в направлении выхода, чтобы взрыв уничтожил и его как основную улику. А сам подрывник мог не присутствовать на месте взрыва и осуществить звонок на симку из любой точки мира.

Напомним, что 17 декабря стало известно, что в Москве взорвали на неизвестном взрывном устройстве генерала РФ Игоря Кириллова и его помощника.