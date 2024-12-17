До ліквідації російського генерала Кирилова причетна СБУ, — джерела Фокусу

Співрозмовники видання називають генерал-лейтенанта РФ воєнним злочинцем та абсолютно законною ціллю. Топофіцер віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових.

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У Службі безпеки України взяли відповідальність за підрив генерала Ігоря Кирилова у Москві. Про це Фокусу повідомили власні джерела.

"Сьогоднішній підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова є спецоперацією СБУ", — повідомляє джерело.

За даними наших джерел, самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обоє загинули.

"Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

16 грудня Служба безпеки оголосила підозру Ігорю Кирилову через масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.

Як пише російське медіа Mash, Генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова підірвали дистанційно за допомогою камери відеоспостереження.

"Вбивство начальника Військ РХБЗ організували аналогічно замаху на офіцера ЗС РФ 24 липня на Синявинській вулиці. Тоді диверсант встановив СВУ на днищі авто військовослужбовця та камеру з SIM-картою поруч. Щоб не бути на місці теракту та активувати детонатор віддалено, коли жертва буде у зоні ураження", — йдеться в повідомленні.

Mash пише, що камеру встановили замість ліхтаря самокату у напрямі виходу, щоб вибух знищив і його як основний доказ. А сам підривник міг не бути присутнім на місці вибуху і здійснити дзвінок на сімку з будь-якої точки світу.

Нагадаємо, що 17 грудня стало відомо, що в Москві підірвали на невідомому вибуховому пристрої генерала РФ Ігоря Кирилова та його помічника.