В следственном комитете РФ официально заявляют, что задержали 29-летнего гражданина Узбекистана, которого якобы завербовали украинские спецслужбы. Российские силовики также уверяют, что фигурант для наблюдения за Кирилловым арендовал машину, а съемка с установленной в ней камеры наблюдения транслировалась онлайн в Днепр.

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В России задержали двух подозреваемых в убийстве генерал-лейтенанта ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника, которых взорвали с помощью самодельного взрывного устройства 17 декабря около 6 утра в центре Москвы — об этом со ссылкой на собственные неназванные источники сообщает российское пропагандистское издание "Коммерсант".

Собеседник российского издания рассказал, что подозреваемых разоблачили с помощью камер наблюдения, которые зафиксировали два подозрительных автомобиля на месте преступления. По данным неназванного источника, организаторы взрыва якобы вышли на мужчин через мессенджеры и сообщили им контакты связного из Службы безопасности Украины.

В следственном комитете РФ официально заявили о задержании 29-летнего гражданина Республики Узбекистан, которого подозревают в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Российские следователи утверждают, что во время допроса подозреваемый признался, что его завербовали украинские спецслужбы. Якобы по их заданию он приехал в Москву, получил самодельное взрывное устройство, прикрепил его к самокату и оставил у подъезда дома Кириллова. В Следственном комитете говорят, что подозреваемый для наблюдения за целью арендовал автомобиль в каршеринге, а съемка с установленной в нем камеры наблюдения транслировалась онлайн в Днепр.

"После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие", — говорится в сообщении следственного комитета РФ.

Также россияне утверждают, что подозреваемому за убийство российского генерала обещали вознаграждение в 100 тысяч долларов США и выезд в одну из европейских стран.

Убийство генерала Кириллова в Москве: что известно

Российские Telegram-каналы сообщили о том, что в центре Москвы прогремел взрыв, утром 17 декабря. Сообщалось о двух погибших. Впоследствии также росСМИ публиковали сообщения, что у подъезда жилого дома взорвалось самодельное устройство, примотанное к ручке самоката, а среди погибших мог быть генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, которому СБУ накануне объявило заочно о подозрении из-за преступных приказов о применении запрещенных отравляющих веществ против военных ВСУ. Летом 2023 года именно Кириллов утверждал, что США готовят малярийных комаров для применения против ВС РФ в Украине.

Вскоре следственный комитет РФ официально подтвердил, что в результате подрыва заложенного в самокат самодельного устройства на Рязанском проспекте в Москве погиб генерал-лейтенант РФ Игорь Кириллов.

Собственные источники сообщали Фокусу, что к ликвидации российского генерала Кириллова причастна СБУ. Российские СМИ публиковали несколько версий российских следователей относительно того, как именно подрывники следили за главой войск РХБЗ. Предполагалось, что они могли наблюдать за целями из арендованной квартиры напротив с помощью бинокля, из припаркованного рядом автомобиля или с помощью камер жилого комплекса.

Российское издание "Известия" обнародовало видео с моментом подрыва генерала ВС РФ Кириллова. На записи можно увидеть, как генерал со своим помощником выходят из подъезда, и через несколько секунд раздается взрыв.

Российские топ-чиновники отреагировали на ликвидацию генерала Кириллова, угрожая местью Украине и называя убийство начальника РХБЗ ВС РФ "агонией бандеровского режима".