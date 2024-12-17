Следили из припаркованного авто и взломали камеры: новые подробности ликвидации генерала РФ Кириллова

Следователи рассматривают сразу несколько версий, как именно киллеры могли следить за главой войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

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За российским генералом могли следить из припаркованного автомобиля. а камеры наблюдения были взломаны. Об этом пишет российское издание Baza.

По информации издания, следователи рассматривают сразу несколько версий, как именно киллеры могли следить за главой войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Убийство генерала Кириллова: версия №1

Следствие предполагает, что самокат со взрывчаткой разместили перед подъездом возле дома ЖК "Среда" около 4 утра. Однако подрывникам нужно было следить за ним в режиме реального времени и видеть всех, кто выходил и заходил в подъезд. Делаться это могло несколькими способами.

Так, по одной из версий, слежка могла вестись из арендованной квартиры напротив, а подъезд просматривался из бинокля. Сейчас следователи, вместе с сотрудниками охраны и управляющей компании, составляют список квартир, которые сдавались в аренду. Особое внимание уделяется жильцам, которые заселились за последние два месяца.

Убийство генерала Кириллова: версия №2

По другой версии, за подъездом, откуда должен был выйти российский генерал Кириллов, следили из припаркованного во дворе автомобиля. И в момент, когда генерал оказался у подъезда, взрывчатку активировали.

Убийство генерала Кириллова: версия №3

Также следствие имеет и третью версию. Речь идет о возможном взломе камер ЖК "Середовище". Предварительно неизвестные смогли подключиться к камерам жилого комплекса, чтобы отслеживать выход жертвы и активировать взрывное устройство.

При этом само взрывное устройство, по предварительным данным, было приведено в исполнение с помощью радиосигнала. Следователи проверят сотрудников оперативных служб, которые не огородили место взрыва возле дома ЖК "Среда".

Как пишет Baza следователи, которые занимаются делом убийства генерала Игоря Кириллова и его помощника, возмущены, что правоохранители вовремя не оцепили место преступления и фотографии оттуда разлетелись в сети. В частности, самокат, где, вероятно, была спрятана бомба, лежал на глазах и его фотографировали все, кто мог.

Напомним, что 17 декабря стало известно, что в Москве взорвали на неизвестном взрывном устройстве генерала РФ Игоря Кириллова и его помощника.