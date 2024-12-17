Стежили з припаркованого авто і зламали камери: нові подробиці ліквідації генерала РФ Кирилова

Слідчі розглядають одразу кілька версій, як саме кілери могли стежити за головою військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ.

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За російським генералом могли стежити із припаркованого автомобіля. а камери спостереження були зламані. Про це пише російське видання Baza.

За інформацією видання, слідчі розглядають одразу кілька версій, як саме кілери могли стежити за головою військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ.

Вбивство генерала Кирилова: версія №1

Слідство припускає, що самокат із вибухівкою розмістили перед під'їздом біля будинку ЖК "Среда" близько 4 ранку. Однак підривникам потрібно було стежити за ним у режимі реального часу і бачити всіх, хто виходив і заходив у під'їзд. Робитися це могло у кілька способів.

Так, за однією з версій, стеження могло вестися з орендованої квартири навпроти, а під'їзд проглядався з бінокля. Наразі слідчі, разом із співробітниками охорони та керуючої компанії, складають список квартир, які здавались в оренду. Особлива увага приділяється мешканцям, які заселилися за останні два місяці.

Вбивство генерала Кирилова: версія №2

За іншою версією, за під'їздом, звідки мав вийти російський генерал Кирилов, стежили із припаркованого у дворі автомобіля. І в момент, коли генерал опинився біля під'їзду, вибухівку активували.

Вбивство генерала Кирилова: версія №3

Також слідство має і третю версію. Йдеться про можливий злам камер ЖК "Середовище". Попередньо невідомі змогли підключитися до камер житлового комплексу, щоб відстежувати вихід жертви та активувати вибуховий пристрій.

При цьому сам вибуховий пристрій, за попередніми даними, був приведений у виконання за допомогою радіосигналу. Слідчі перевірять співробітників оперативних служб, які не обгородили місце вибуху біля будинку ЖК "Среда".

Як пише Baza слідчі, які займаються справою вбивства генерала Ігоря Кирилова та його помічника, обурені, що правоохоронці вчасно не оточили місце злочину і світлини звідти розлетілися в мережі. Зокрема, самокат, де, ймовірно, була захована бомба, лежав на очах і його фотографували всі, хто міг.

Нагадаємо, що 17 грудня стало відомо, що в Москві підірвали на невідомому вибуховому пристрої генерала РФ Ігоря Кирилова та його помічника.