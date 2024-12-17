Ждет неминуемое возмездие: как в России восприняли ликвидацию генерала Кириллрова

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "агонией бандеровского режима" спецоперацию, в ходе которой ликвидировали Игоря Кириллова. Спикер МИД Мария Захарова добавила, что одной из главных задач генерал-лейтенанта было изобличение фейков западных стран.

Related video

Российские топ-чиновники отреагировали на ликвидацию генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и пообещали возмездие Украине. Пропагандистский телеканал RT опубликовал реакцию российских чиновников.

Важно

В Украине ликвидировали генерала, который организовал пыточный лагерь для солдат РФ

Месть за смерть генерала

Заместитель председателя Совета национальной безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил местью Украине за убийство российского генерала. По его мнению, данное покушение — "агония бандеровского режима".

"Попытки запугать народ России, остановить наступление российской армии и посеять страх обречены. Военно-политическое руководство "киевского режима" ждет неминуемое возмездие за убийство Кириллова", —- заявил Медведев.

"Многое сделал для безопасности"

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что генерал Кириллов якобы сумел повысить безопасность войск радиационной, химической и биологической защиты. При этом он назвал Владимира Зеленского "президентом-нацистом",

"Разоблачал англосаксов"

О гибели российского генерала высказалась также спикер Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. По ее словам, главной задачей убитого генерала была борьба с фейками западных стран.

"Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, Царствие Небесное", — цитируют пропагандисты слова спикера МИД РФ Марии Захаровой.

Ликвидация генерала Кириллова

17 декабря стало известно, что в Москве в результате детонации самодельного взрывного устройства погибли генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов, а также его водитель. Они подошли к автомобилю Toyota, возле которого прогремел взрыв.

Фото с места ликвидации генерала Кириллова Фото: Getty Images

В тот же день Следственный комитет РФ подтвердил гибель генерала Кириллова. По данным российских журналистов, 54-летний Игорь Кириллов занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ с 2017 года. Он участвовал в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка". Находился в санкционных списках за участие в войне РФ против Украины.