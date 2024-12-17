Чекає неминуча відплата: як у Росії сприйняли ліквідацію генерала Кирилова

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав "агонією бандерівського режиму" спецоперацію, під час якої ліквідували Ігоря Кирилова. Речниця МЗС Марія Захарова додала, що одним із головних завдань генерал-лейтенанта було викриття фейків західних країн.

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Російські топчиновники відреагували на ліквідацію генерал-лейтенанта Збройних сил РФ Ігоря Кирилова і пообіцяли відплату Україні. Пропагандистський телеканал RT опублікував реакцію російських чиновників.

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Помста за смерть генерала

Заступник голови Ради національної безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив помстою Україні за вбивство російського генерала. На його думку, цей замах — "агонія бандерівського режиму".

"Спроби залякати народ Росії, зупинити наступ російської армії й посіяти страх приречені. Військово-політичне керівництво "київського режиму" чекає неминуча відплата за вбивство Кирилова", — заявив Медведєв.

"Багато зробив для безпеки"

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що генерал Кирилов нібито зумів підвищити безпеку військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. При цьому він назвав Володимира Зеленського "президентом-нацистом",

"Викривав англосаксів"

Про загибель російського генерала висловилася також спікер Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова. За її словами, головним завданням убитого генерала була боротьба з фейками західних країн.

"Ігор Кирилов багато років системно, з фактами на руках викривав злочини англосаксів: натовські провокації з хімічною зброєю в Сирії, маніпуляції Британії із забороненими хімічними речовинами і провокації в Солсбері та Еймсбері, смертоносну діяльність американських біолабораторій в Україні та багато іншого. Працював безстрашно. Не ховався за спинами. Йшов із відкритим забралом. За Батьківщину, за правду. Світла пам'ять, Царство Небесне", — цитують пропагандисти слова спікера МЗС РФ Марії Захарової.

Ліквідація генерала Кирилова

17 грудня стало відомо, що в Москві внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою загинули генерал-лейтенант РХБЗ Ігор Кирилов, а також його водій. Вони підійшли до автомобіля Toyota, біля якого прогримів вибух.

Фото з місця ліквідації генерала Кирилова Фото: Getty Images

Того самого дня Слідчий комітет РФ підтвердив загибель генерала Кирилова. За даними російських журналістів, 54-річний Ігор Кирилов обіймав посаду начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ із 2017 року. Він брав участь у створенні та прийнятті на озброєння важкої вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка". Перебував у санкційних списках за участь у війні РФ проти України.