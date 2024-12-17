Спецоперация СБУ: в сети обнародовали момент подрыва генерала ВС РФ Кириллова (видео)

На кадрах видно, как генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов вышел со своим помощником из подъезда, после чего через несколько секунд прогремел взрыв. Начальник РХБЗ ВС РФ погиб на месте.

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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент ликвидации командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Соответствующие кадры обнародовало российское издание "Известия".

Видео было снято камерой видеорегистратора одной из машин, которая была припаркована возле места инцидента. Далее на кадрах заметно, что у подъезда стоит машина, которая должна была забрать Кириллова и помощника. Рядом со входом в подъезд стоит электрический самокат, в котором спрятано самодельное взрывное устройство.

Далее на видео видно, как генерал Кириллов и его помощник выходят из подъезда. Они проходят несколько метров мимо электрического самоката и направляются в направлении машины марки Toyota.

Через несколько секунд раздается взрыв, который выбивает стекло заднего вида машины. На последующих кадрах не видно самого момента взрыва и вызванных последствий.

Ликвидация генерала Кириллова — что известно

Утром 17 декабря в Москве прогремел взрыв. По данным СМИ, в результате детонации самодельного взрывного устройства погиб генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов, а также его водитель. Они подошли к автомобилю Toyota, возле которого прогремел взрыв.

Позже Следственный комитет РФ подтвердил гибель генерала. По информации российских журналистов, 54-летний Кириллов занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ с 2017 года. Также он был причастен к созданию и принятию на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка". Высокопоставленный генерал ВС РФ находился в санкционных списках за участие в войне РФ против Украины.

В тот же день представители РФ отреагировали на ликвидацию генерала Кириллова. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "агонией бандеровского режима" спецоперацию, во время которой ликвидировали Игоря Кириллова. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова добавила, что одной из главных задач генерал-лейтенанта было разоблачение фейков западных стран.

Впоследствии источники Фокуса сообщили, что к ликвидации генерала Кириллова причастна СБУ. Собеседники издания называют генерал-лейтенанта РФ военным преступником и абсолютно законной целью. Топ-офицер отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных.