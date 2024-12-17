Спецоперація СБУ: в мережі оприлюднили момент підриву генерала ЗС РФ Кирилова (відео)

На кадрах помітно, як генерал-лейтенант ЗС РФ Ігор Кирилов вийшов зі своїм помічником з під'їзду, після чого за кілька секунд пролунав вибух. Начальник РХБЗ ЗС РФ загинув на місці.

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В мережі з'явилося відео, на якому зображено момент ліквідації командувача військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Відповідні кадри оприлюднило російське видання "Известия".

Відео було знято камерою відеореєстратора однієї з машин, яка була припаркована біля місця інциденту. Далі на кадрах помітно, що біля під'їзду стоїть машина, яка мала забрати Кирилова та помічника. Поруч зі входом до під'їзду стоїть електричний самокат, у якому схований саморобний вибуховий пристрій.

Далі на відео видно, як генерал Кирилов і його помічник виходять з під'їзду. Вони проходять кілька метрів повз електричний самокат та направляються у напрямку машини марки Toyota.

За кілька секунд лунає вибух, який вибиває скло заднього виду машини. На подальших кадрах не видно самого моменту вибуху та спричинених наслідків.

Ліквідація генерала Кирилова — що відомо

Зранку 17 грудня в Москві пролунав вибух. За даними ЗМІ, внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою загинув генерал-лейтенант РХБЗ Ігор Кирилов, а також його водій. Вони підійшли до автомобіля Toyota, біля якого прогримів вибух.

Пізніше Слідчий комітет РФ підтвердив загибель генерала. За інформацією російських журналістів, 54-річний Кирилов обіймав посаду начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ із 2017 року. Також він був причетним до створення та прийняття на озброєння важкої вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка". Високопоставлений генерал ЗС РФ перебував у санкційних списках за участь у війні РФ проти України.

Того ж дня представники РФ відреагували на ліквідацію генерала Кирилова. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав "агонією бандерівського режиму" спецоперацію, під час якої ліквідували Ігоря Кирилова. Речниця МЗС Марія Захарова додала, що одним із головних завдань генерал-лейтенанта було викриття фейків західних країн.

Згодом джерела Фокусу повідомили, що до ліквідації генерала Кирилова причетна СБУ. Співрозмовники видання називають генерал-лейтенанта РФ воєнним злочинцем та абсолютно законною ціллю. Топофіцер віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових.