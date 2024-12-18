У слідчому комітеті РФ офіційно заявляють, що затримали 29-річного громадянина Узбекистану, якого нібито завербували українські спецслужби. Російські силовики також запевняють, що фігурант для спостереження за Кириловим орендував автівку, а зйомка зі встановленої в ній камери спостереження транслювалася онлайн у Дніпро.

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У Росії затримали двох підозрюваних у вбивстві генерал-лейтенанта ЗС РФ Ігоря Кирилова і його помічника, яких підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою 17 грудня близько 6 ранку в центрі Москви — про це з посиланням на власні неназвані джерела повідомляє російське пропагандистське видання "Коммерсант".

Співрозмовник російського видання розповів, що підозрюваних викрили за допомогою камер спостереження, які зафіксували два підозрілі автомобілі на місці злочину. За даними неназваного джерела, організатори вибуху нібито вийшли на чоловіків через месенджери та повідомили їм контакти зв'язкового зі Служби безпеки України.

У слідчому комітеті РФ офіційно заявили про затримання 29-річного громадянина Республіки Узбекистан, якого підозрюють у вбивстві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігоря Кирилова та його помічника Іллі Полікарпова.

Російські слідчі стверджують, що під час допиту підозрюваний зізнався, що його завербували українські спецслужби. Нібито за їхнім завданням він приїхав до Москви, отримав саморобний вибуховий пристрій, прикріпив його до самоката та залишив біля під'їзду будинку Кирилова. У Слідчому комітеті говорять, що підозрюваний для спостереження за ціллю орендував автомобіль у каршерингу, а зйомка зі встановленої в ньому камери спостереження транслювалася онлайн у Дніпро.

"Після того, як надійшов відеосигнал про вихід військовослужбовців із під'їзду, вибуховий пристрій був дистанційно приведений ним у дію", — йдеться у повідомленні слідчого комітету РФ.

Також росіяни стверджують, що підозрюваному за вбивство російського генерала обіцяли винагороду у 100 тисяч доларів США та виїзд до однієї з європейських країн.

Вбивство генерала Кирилова у Москві: що відомо

Російські Telegram-канали повідомили про те, що в центрі Москви прогримів вибух, вранці 17 грудня. Повідомлялося про двох загиблих. Згодом також росЗМІ публікували повідомлення, що біля під'їзду житлового будинку вибухнув саморобний пристрій, примотаний до ручки самоката, а серед загиблих міг бути генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Він був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, якому СБУ напередодні оголосило заочно про підозру через злочинні накази про застосування заборонених отруйних речовин проти військових ЗСУ. Влітку 2023 року саме Кирилов стверджував, що США готують малярійний комарів для застосування проти ЗС РФ в Україні.

Невдовзі слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що внаслідок підриву закладеного в самокат саморобного пристрою на Рязанському проспекті у Москві загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов.

Власні джерела повідомляли Фокусу, що до ліквідації російського генерала Кирилова причетна СБУ. Російські ЗМІ публікували кілька версій російських слідчих щодо того, як саме підривники стежили за головою військ РХБЗ. Припускалося, що вони могли спостерігати за цілями з орендованої квартири навпроти за допомогою бінокля, з припаркованого поруч автомобіля або за допомогою камер житлового комплексу.

Російське видання "Известия" оприлюднило відео з моментом підриву генерала ЗС РФ Кирилова. На записі можна побачити, як генерал зі своїм помічником виходять із під'їзду, і за кілька секунд лунає вибух.

Російські топчиновники відреагували на ліквідацію генерала Кирилова, погрожуючи помстою Україні та називаючи вбивство начальника РХБЗ ЗС РФ "агонією бандерівського режиму".