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Кіт Келлог, спецпосланник новообраного президента США Д. Трампа з питань російсько-української війни, заявив, що вбивство генерала Кириллова "не було розумним кроком" з боку Києва.

Так і кортить спитати у шановного генерала, чи було "розумним кроком" убивство Касема Сулеймані, але краще зараз не про це, а про інше.

Власне, а чому Україні робити "розумні кроки", якщо усі попередні "розумні кроки", рекомендовані з Вашингтона, призводили лише до поразок. З іншого боку, коли Україна не робила "розумних кроків", то часто перемагала.

Наприклад, президент Дж. Буш-старший рекомендував Україні 1991 року не робити "нерозумних кроків" — тобто виходу зі складу СРСР. Слава богу, тоді до нього не дослухалися і вчинили "нерозумно". Це дозволило з'явитися українській державі. А потім почали "чинити розумно": віддали ядерну зброю, нищили конвенційне озброєння, а коли росіяни прийшли відбирати Крим — за "розумною порадою" адміністрації президента Б. Обами Україна не чинила опір. Так Україна втратила помітну частину власної території. А це запустило механізм, який призвів до найкривавішої війни у Європі після 1945 року.

2022-го американці вимагали від України "чинити розумно". Уряд мав тікати, залишивши державу напризволяще, щоб росіяни спокійно могли влаштувати тут геноцид. Росіяни теж вірили, що українці "чинитимуть розумно", а тому відправляли разом з військами поліцейські частини для придушення протестів.

І знову "нерозумні дії" з погляду США врятували Україну як державу.

Можливо, саме "нерозумні кроки" — це те, що потрібно для України, щоб у майбутньому не було стільки крові?

Кіт Келлог намагається вивчати Україну Фото: Getty Images

Нехай росіяни не думають, що ми "розумні". Хай краще думають, що українці — психи, із "відбитими" спецслужбами, які, якщо буде потрібно, підірвуть якогось генерала. А можуть, знову ж таки, якщо це буде потрібно, озброїти повстанців дронами, щоб повалити авторитарний режим, що існував не одне десятиліття.

Не лише Келлогу це не подобається. Абсолютно усі "хороші рузькі" ниють, що "це вбивство лише призведе до ескалації та нічого не змінить". Мовляв, це не вплине на поле бою тощо.

Так ніхто й не говорить про прямий вплив. Ніхто не говорить, що це вбивство прямо зараз щось змінить. Це просто відплата. У біблійному, старозавітному сенсі.

"Помста прийде, як Божа відплата" (Iсая 35:4).

У випадку Кириллова взагалі вийшло дуже красиво. За день до вбивства СБУ оголосили йому підозру за масове застосування російськими військами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони.

Але тут, як виявилося, йшлося не про довгу міжнародну судову бюрократію, яка б усе одно не закінчилася нічим. Ні, відплата прийшла швидко. І нехай тепер інші російські військові злочинці, яким українські правоохоронці будуть виписувати підозри, думають: це ВОНО, чи НЕ ВОНО? Думають і нервують. Ось от зрозумілий меседж.

Меседж, до речі, дійсно виявився доступним. Головний бункерний дід мовчить. Просто скасував усі публічні заходи. Наприклад, зустріч з хокеїстами. Хто знає, може, у клюшці щось пронесуть? Краще перестрахуватися.

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