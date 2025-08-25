ВС РФ атакуют энергообъекты и пытаются сорвать подготовку к зиме, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины и пытается сорвать подготовку к зиме. Кроме этого, он подчеркнул важность поддержки Норвегии в обеспечении энергетической безопасности страны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с норвежским политиком Йонасом Гара Стере. Видео общения чиновников с журналистами транслировали на ютуб-канале "Офис президента". По его словам, Норвегия вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Украины, что особенно ощущается в обеспечении газом и теплом украинских общин.

Зеленский отметил, что удары России направлены не только на генерацию электричества и тепла, но и на добычу природного газа. Он выразил благодарность Норвегии за помощь в закупке газа, которая прошлой зимой позволила по меньшей мере миллиону украинских семей оставаться с теплом.

Президент также сообщил, что нынешние вызовы для энергетики Украины остаются значительными, однако уже принято решение Норвегии по поддержке закупок газа, и Украина рассчитывает на дальнейшие шаги со стороны норвежских партнеров.

Как функционирует энергосистема Украины 25 августа

По информации Министерства энергетики Украины, по состоянию на 25 августа энергосистема страны функционирует стабильно. Сейчас энергетики продолжают восстанавливать объекты, поврежденные в результате обстрелов, и принимают все возможные меры для сохранения стабильности системы в условиях постоянных атак.

Параллельно проводятся плановые технические работы по подготовке энергетической инфраструктуры к отопительному сезону и обеспечения ее стабильной работы в летний период. В общем, потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Что касается Запорожской АЭС, уровень воды в пруду-охладителе составляет 13,54 м, что достаточно для обеспечения потребностей станции.

Публикация Министерства энергетики Украины в Telegram Фото: Скриншот

Ранее издание Фокус сообщало, экс-глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подтверждал, что Россия снова нацелилась на украинские энергетические объекты. Украина, в свою очередь, заранее формировала запасы и проводила непрерывные ремонты, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. Сейчас энергосистема функционирует стабильно, что ощущают потребители.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с заявлением относительно энергетического перемирия, обвинив в его нарушении Украину. В Кремле также считают, что между Киевом и Вашингтоном растет напряжение в двусторонних отношениях.

Напомним, что в ночь на 19 августа во время комбинированной атаки ВС РФ прогремели взрывы в Кременчуге и Лубнах Полтавской области. В результате этого пострадали предприятия энергетического сектора, а в Лубенском районе более 1 500 абонентов остались без электроэнергии.