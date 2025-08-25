ЗС РФ атакують енергооб'єкти та намагаються зірвати підготовку до зими, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія продовжує завдавати ударів по енергетичних об’єктах України та намагається зірвати підготовку до зими. Окрім цього, він підкреслив важливість підтримки Норвегії у забезпеченні енергетичної безпеки країни.

Related video

Про це він заявив під час пресконференції з норвезьким політиком Йонасом Гара Стере. Відео спілкування посадовців із журналістами транслювали на ютуб-каналі "Офіс президента". За його словами, Норвегія робить значний внесок у гарантування енергетичної безпеки України, що особливо відчувається у забезпеченні газом та теплом українських громад.

Зеленський зазначив, що удари Росії спрямовані не лише на генерацію електрики та тепла, а й на видобуток природного газу. Він висловив вдячність Норвегії за допомогу у закупівлі газу, яка минулої зими дозволила щонайменше мільйону українських сімей залишатися з теплом.

Президент також повідомив, що цьогорічні виклики для енергетики України залишаються значними, проте вже ухвалено рішення Норвегії щодо підтримки закупівель газу, і Україна розраховує на подальші кроки з боку норвезьких партнерів.

Як функціонує енергосистема України 25 серпня

За інформацією Міністерства енергетики України, станом на 25 серпня енергосистема країни функціонує стабільно. Наразі енергетики продовжують відновлювати об’єкти, пошкоджені внаслідок обстрілів, та вживають усіх можливих заходів для збереження стабільності системи в умовах постійних атак.

Паралельно проводяться планові технічні роботи з підготовки енергетичної інфраструктури до опалювального сезону та забезпечення її стабільної роботи в літній період. Загалом, споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

Що стосується Запорізької АЕС, рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,54 м, що достатньо для забезпечення потреб станції.

Публікація Міністерства енергетики України у Telegram Фото: Скриншот

Раніше видання Фокус повідомляло, ексголова Міненерго України Герман Галущенко підтверджував, що Росія знову націлилася на українські енергетичні об’єкти. Україна, своєю чергою, заздалегідь формувала запаси та проводила безперервні ремонти, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону. Нині енергосистема функціонує стабільно, що відчувають споживачі.

Крім того, речник президента РФ Дмитро Пєсков виступив із заявою щодо енергетичного перемир’я, звинувативши у його порушенні Україну. У Кремлі також вважають, що між Києвом та Вашингтоном зростає напруга у двосторонніх відносинах.

Нагадаємо, що в ніч на 19 серпня під час комбінованої атаки ЗС РФ пролунали вибухи в Кременчуці та Лубнах Полтавської області. Внаслідок цього постраждали підприємства енергетичного сектору, а у Лубенському районі понад 1 500 абонентів залишилися без електроенергії.