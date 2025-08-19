Масований обстріл Полтавщини: ЗС РФ били по енергетиці, Кременчук затягнуло чорним димом (відео)

В ніч на 19 серпня під час комбінованої атаки ЗС РФ лунали вибухи в Кременчуці та Лубнах Полтавської області. Постраждали підприємства енергетичного сектору, в Лубенському районі зникла електроенергія у понад 1 500 абонентів.

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут станом на 07:05 розповів, що під час масованої атаки ворога на Полтавщину в Кременчуцькому та Лубенському районах зафіксовано влучання та падіння уламків. За його інформацією, обійшлося без жертв.

За словами т.в.о. голови ОВА, від атаки росіян постраждали адміністративні будівлі місцевих енергетичних підприємств. В Лубенському районі зафіксовано відключення світла у 1 471 побутових і 119 юридичних споживачів. Енергетики та підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють над ліквідацією наслідків.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що в місті лунали десятки вибухів, а під прицілом ворожих дронів були об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.

"У той самий час, коли Путін телефоном запевняв Трампа, що прагне миру, і коли президент Володимир Зеленський проводив переговори у Білому домі з європейськими лідерами щодо справедливого миру, путінська армія починала чергову масовану атаку по Кременчуку", — зазначив голова міста.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький відреагував на комбіновану атаку РФ Фото: скриншот

Вибухи в Кременчуці: що відомо

Росіяни масовано атакували Полтавщину "Шахедами" в ніч на 19 серпня. Під ударом опинилися міста Лубни та Кременчук. Повітряні сили попередили про загрозу близько 00:30 години, вибухи в Лубнах місцеві жителі почули близько 01:40. В Кременчуці моніторингові канали повідомляли про атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Росіяни атакували Кременчук також балістикою та крилатими ракетами. Моніторингові канали повідомляли про рух на місто щонайменше чотирьох крилатих ракет.