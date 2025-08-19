Массированный обстрел Полтавщины: ВС РФ били по энергетике, Кременчуг затянуло черным дымом (видео)

В ночь на 19 августа во время комбинированной атаки ВС РФ раздавались взрывы в Кременчуге и Лубнах Полтавской области. Пострадали предприятия энергетического сектора, в Лубенском районе пропала электроэнергия у более 1 500 абонентов.

Related video

Временно исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут по состоянию на 07:05 рассказал, что во время массированной атаки врага на Полтавщину в Кременчугском и Лубенском районах зафиксировано попадание и падение обломков. По его информации, обошлось без жертв.

По словам и.о. председателя ОВА, от атаки россиян пострадали административные здания местных энергетических предприятий. В Лубенском районе зафиксировано отключение света у 1 471 бытовых и 119 юридических потребителей. Энергетики и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работают над ликвидацией последствий.

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе раздавались десятки взрывов, а под прицелом вражеских дронов были объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

"В то самое время, когда Путин по телефону уверял Трампа, что стремится к миру, и когда президент Владимир Зеленский проводил переговоры в Белом доме с европейскими лидерами по справедливому миру, путинская армия начинала очередную массированную атаку по Кременчугу", — отметил глава города.

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий отреагировал на комбинированную атаку РФ Фото: скриншот

Взрывы в Кременчуге: что известно

Россияне массированно атаковали Полтавщину "Шахедами" в ночь на 19 августа. Под ударом оказались города Лубны и Кременчуг. Воздушные силы предупредили об угрозе около 00:30 часов, взрывы в Лубнах местные жители услышали около 01:40. В Кременчуге мониторинговые каналы сообщали об атаке на объекты энергетической инфраструктуры.

Россияне атаковали Кременчуг также баллистикой и крылатыми ракетами. Мониторинговые каналы сообщали о движении на город по меньшей мере четырех крылатых ракет.