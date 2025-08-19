"Шахеды", баллистика и крылатые ракеты: после переговоров в Белом доме россияне массированно атаковали Украину

Ночью 19 августа россияне осуществили массированный комбинированный удар по Украине "Шахедами", баллистическим вооружением и крылатыми ракетами. Под обстрелом оказалась Полтавская область.

Россияне этой ночью массированно атаковали город Кременчуг, применяя различные виды вооружения. Фокус собрал информацию о комбинированной атаке по городу, которую враг совершил после переговоров в Белом доме.

Российская атака на Кременчуг началась около 01:10 часов: корреспондент Фокуса сообщил, что в городе раздаются взрывы. Также враг атаковал город Лубны в Полтавской области.

В течение следующих часов атака по Кременчугу продолжалась: мониторинговые каналы сообщали о движении нескольких десятков ударных беспилотников в направлении города. Корреспондент Фокуса информировал о массированном ударе по Кременчугу.

Около 03:30 часов была объявлена угроза применения врагом баллистического вооружения. Мониторинговые каналы и Воздушные силы Украины сообщили о выходе целей в направлении Кременчуга.

Вскоре корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Кременчуге.

По данным мониторинговых каналов, враг применил две баллистические ракеты типа Искандер-М/KN-23. Параллельно город продолжали атаковать российские БПЛА.

Также мониторинговые каналы писали, что ВС РФ, предварительно, атаковали энергетический объект в Кременчуге: туда попали "Шахеды" и баллистические ракеты РФ.

Около 05:00 часов мониторинговые каналы сообщили о вхождении крылатых ракет в воздушное пространство Украины.

По данным Воздушных сил Украины, ракеты заходили через Харьковскую область и держали курс в направлении Полтавщины.

Мониторинговые каналы уточнили, что по меньшей мере 4 крылатые ракеты движутся в направлении Кременчуга.

Вскоре корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Кременчуге.

На момент публикации информации о жертвах или разрушениях в результате комбинированной российской атаки не поступало.

Напомним, в результате удара РФ по Харькову 18 июля под завалами было найдено пятеро погибших, среди них — дети.

Также 18 августа ВС РФ ударили по объекту азербайджанской государственной компании SOCAR, с которой Украина заключила соглашение о поставках газа.