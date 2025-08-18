РФ во второй раз атаковала SOCAR в Одесской области: в Азербайджане рассматривают передачу оружия Украине, — СМИ
Во время российского удара по Одесской области "Шахедами" в ночь на 18 августа пострадал объект азербайджанской государственной компании SOCAR, с которой Украина заключила соглашение о поставках газа. Это уже вторая атака оккупантов на ту же нефтебазу за 10 дней.
Журналисты азербайджанского информационного агентства APA News Agency отметили, что это уже второе нападение россиян на расположенный в Одессе терминал SOCAR. Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в свою очередь сообщал о возгорании объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания в пригороде Одессы.
"Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд "Укрзалізниці". По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — доложил глава Одесской ОВА.
По данным APA, на территории нефтебазы вспыхнул пожар после нескольких прямых попаданий и были повреждены 17 топливных резервуаров, а также здание насосной станции, операторские и технические помещения, весовые сооружения и ограждение. В целом этот объект вмещает более 16 000 кубических метров топлива. Убытки пока оцениваются.
Удар по Одесской области: объект SOCAR атакован во второй раз
Азербайджанские журналисты отметили, что это была уже вторая российская атака на этот объект. Оккупанты запускали около 10 дронов по этой нефтебазе SOCAR 8 августа.
Комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Милли Меджлиса (азербайджанского парламента) Ризван Набиев назвал неоднократные обстрелы газопровода в Одесской области в Украине, через который в частности экспортируются азербайджанские энергоносители, и заправочной станции SOCAR примерами враждебных действий России против Азербайджана.
Издание Caliber.Az со ссылкой на неназванные источники писало, что официальный Баку может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки Украине оружия, если РФ не прекратит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана.
Напомним, поздно вечером 17 августа ВС РФ массированно атаковали Одесскую область беспилотниками. Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрывах в городе, местные СМИ писали о вызванном атакой пожаре.
Пресс-центр группы "Нафтогаз" 28 июля сообщил о заключении первого соглашения о закупке газа с компанией группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine, согласно которому Украина впервые получила газ из Азербайджана. Первую тестовую поставку осуществили по Трансбалканскому коридору.