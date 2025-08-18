РФ во второй раз атаковала SOCAR в Одесской области: в Азербайджане рассматривают передачу оружия Украине, — СМИ

Во время российского удара по Одесской области "Шахедами" в ночь на 18 августа пострадал объект азербайджанской государственной компании SOCAR, с которой Украина заключила соглашение о поставках газа. Это уже вторая атака оккупантов на ту же нефтебазу за 10 дней.

Related video

Журналисты азербайджанского информационного агентства APA News Agency отметили, что это уже второе нападение россиян на расположенный в Одессе терминал SOCAR. Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в свою очередь сообщал о возгорании объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания в пригороде Одессы.

"Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд "Укрзалізниці". По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — доложил глава Одесской ОВА.

По данным APA, на территории нефтебазы вспыхнул пожар после нескольких прямых попаданий и были повреждены 17 топливных резервуаров, а также здание насосной станции, операторские и технические помещения, весовые сооружения и ограждение. В целом этот объект вмещает более 16 000 кубических метров топлива. Убытки пока оцениваются.

Удар по Одесской области: объект SOCAR атакован во второй раз

Азербайджанские журналисты отметили, что это была уже вторая российская атака на этот объект. Оккупанты запускали около 10 дронов по этой нефтебазе SOCAR 8 августа.

Комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Милли Меджлиса (азербайджанского парламента) Ризван Набиев назвал неоднократные обстрелы газопровода в Одесской области в Украине, через который в частности экспортируются азербайджанские энергоносители, и заправочной станции SOCAR примерами враждебных действий России против Азербайджана.

Издание Caliber.Az со ссылкой на неназванные источники писало, что официальный Баку может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки Украине оружия, если РФ не прекратит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана.

Напомним, поздно вечером 17 августа ВС РФ массированно атаковали Одесскую область беспилотниками. Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрывах в городе, местные СМИ писали о вызванном атакой пожаре.

Пресс-центр группы "Нафтогаз" 28 июля сообщил о заключении первого соглашения о закупке газа с компанией группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine, согласно которому Украина впервые получила газ из Азербайджана. Первую тестовую поставку осуществили по Трансбалканскому коридору.