Украина впервые получает газ из Азербайджана: что известно о связях экспортера с "Газпромом"

Группа "Нафтогаз" заявила о начале поставок газа из Азербайджана в Украину. По сообщению компании, первые тестовые поставки осуществляются по Трансбалканскому коридору. В прошлом году эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в комментарии Фокусу предупреждал, что Украина может получать российский газ под видом азербайджанского.

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Пресс-центр группы "Нафтогаз" сообщил о заключении первого соглашения о закупке газа с компанией группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine 28 июля. Маршрут поставки пролегает до украинской границы через Болгарию и Румынию.

"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", — сказал председатель правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Поставки газа из Азербайджана в Украину: что известно о связях SOCAR с "Газпромом"

В сентябре 2024 года росСМИ сообщали, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала программу комплексного научно-технического сотрудничества с российской газодобывающей и газораспределительной корпорацией "Газпром". Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что программа должна "расширить многостороннее стратегическое партнерство". Также Миллер сообщал о договоренностях компаний по проекту "Север-Юг" — поставки российского и туркменского газа в Пакистан и Индию. В компании SOCAR комментариев относительно переговоров с "Газпромом" не давали.

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в комментарии Фокусу отмечал, что в случае заключения соглашения с SOCAR Украина будет получать российский "газпромовский" газ, а отметка, что этот газ азербайджанский, будет стоять на нем скорее "для маскировки".

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в свою очередь в феврале 2025 года уверял, что Киев работает над транзитом газа в ЕС именно азербайджанского происхождения, а не любого другого под его видом.

В июне 2021 года СМИ со ссылкой на источники писали, что азербайджанская нефтяная компания SOCAR намерена приобрести сеть АЗС Glusco, владелец которой Нисан Моисеев ранее был замечен с обвиняемым в государственной измене бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком. В то время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опровергал эту информацию и уверял, что санкции против Медведчука действуют в полном объеме. В компании SOCAR также сообщали, что новости о покупке сети АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности.

Напомним, 24 июля медиа сообщали, что азербайджанские расследователи отыскали россиян, которые запускали ракету ПВО по пассажирскому самолету Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines.

Агентство EuromaidanPress 23 июля писало, что в Азербайджане впервые арестовали наемников ЧВК "Вагнер", которых обвиняют в совершении военных преступлений в Украине.