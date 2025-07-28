Україна вперше отримує газ з Азербайджану: що відомо про зв'язки експортера з "Газпромом"

Група "Нафтогаз" заявила про початок постачання газу з Азербайджану в Україну. За повідомленням компанії, перше тестове постачання здійснюють Трансбалканським коридором. Торік експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар у коментарі Фокусу попереджав, що Україна може отримувати російський газ під виглядом азербайджанського.

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Пресцентр групи "Нафтогаз" повідомив про укладення першої угоди про закупівлю газу з компанією групи SOCAR — SOCAR Energy Ukraine 28 липня. Маршрут постачання пролягає до українського кордону через Болгарію та Румунію.

"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", — сказав голова правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Постачання газу з Азербайджану в Україну: що відомо про зв'язки SOCAR із "Газпромом"

У вересні 2024 року росЗМІ повідомляли, що азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR підписала програму комплексної науково-технічної співпраці з російською газовидобувною і газорозподільною корпорацією "Газпром". Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що програма має "розширити багатостороннє стратегічне партнерство". Також Міллер повідомляв про домовленості компаній щодо проєкту "Північ-Південь" — постачання російського та туркменського газу до Пакистану та Індії. В компанії SOCAR коментарів щодо переговорів із "Газпромом" не давали.

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар у коментарі Фокусу зазначав, що в разі укладення угоди з SOCAR Україна отримуватиме російський "газпромівський" газ, а позначка, що цей газ азербайджанський, стоятиме на ньому радше "для маскування".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий своєю чергою в лютому 2025 року запевняв, що Київ працює над транзитом газу до ЄС саме азербайджанського походження, а не будь-якого іншого під його виглядом.

У червні 2021 року ЗМІ з посиланням на джерела писали, що азербайджанська нафтова компанія SOCAR має намір придбати мережу АЗС Glusco, власник якої Нісан Моісеєв раніше був помічений з обвинуваченим у державній зраді колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком. На той час секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов спростовував цю інформацію та запевняв, що санкції проти Медведчука діють у повному обсязі. В компанії SOCAR також повідомляли, що новини про купівлю мережі АЗС Glusco в Україні не відповідають дійсності.

Нагадаємо, 24 липня медіа повідомляли, що азербайджанські розслідувачі відшукали росіян, які запускали ракету ППО по пасажирському літаку Embraer 190 компанії Azerbaijan Airlines.

Агентство EuromaidanPress 23 липня писало, що в Азербайджані вперше заарештували найманців ПВК "Вагнер", яких звинувачують у вчиненні воєнних злочинів в Україні.