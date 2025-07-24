Збиття літака Азербайджану: розслідувачі відшукали росіян, які запускали ракету ППО (фото)

До збиття літака Embraer 190 Азербайджану причетні шестеро російських військових, які чергували у штабі та займались протиповітряною обороною Грозного. Бойовий розрахунок комплексу ППО отримав наказ від генерал-майора Олександра Толопило, а решта офіцерів РФ передали розпорядження бити по цивільній цілі.

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Розслідувачі азербайджанського медіа Minval Politika з'ясували імена росіян, причетних до збиття Embraer 190 компанії Azerbaijan Airlines. Вдалось встановити, що генерал навіть отримав підвищення. Його підлеглі, мінімум п'ятеро військових ЗС РФ, не сумнівались в отриманому наказі, й тепер розглядаються як свідки російського злочину. Військові, імена яких опублікувало медіа, служать у Південному військовому окрузі. На аудіозаписі з місця подій чути, як командир розрахунку зачитує дані цілі та двічі наказує відкрити вогонь.

Аварія літака Azerbaijan Airlines - аудіозапис удару ЗС РФ по азербайджанському борту

Медіа не повідомило, хто передав їм запис, зроблений на місці роботи розрахунку системи ППО. Чоловічий голос спершу зачитує параметри цілі — азимут 338, дальність 7 тисяч, висота 490, швидкість 118, курс на 230. Потім чути наказ "вогонь". Коли ж з'ясовується, що по цілі не влучили, командир вигукнув, що слід бити повторно. Чий саме голос чути на аудіо, розслідувачі не вказали.

У статті Minval називають імена росіян, причетних до удару по цивільному літаку, та вказують їхню роль у злочині:

командир 51-ї дивізії ППО генерал-майор Олександр Толопило — прийняв рішення стріляти і наказав запускати ракети ППО;

підполковник Микола Орлянський — отримав наказ Толопила і передав його далі;

капітан Дмитро Паладічук — отримав наказ Орлянського;

троє офіцерів оперативного штабу Південного військового округу РФ — капітан Дмитро Пудовкін (старший штурман групи бойового управління пункту 51 дивізії ППО), підполковник Володимир Яновський, полковник Геннадій Єрьоменко (черговий командного пункту 4-ї гвардійської армії ВПС та ППО ЗС РФ).

Аварія літака Embraer 190 - генерал-майор Олександр Толопило ЗС РФ, причетний до інциденту 24 грудня 2024 року Фото: minval.az

Розслідувачі заявили, що мають домашні адреси та телефони усіх фігурантів: з ними спробували поспілкуватись для підтвердження деталей, але поки це не вдалось. Тим часом росЗМІ ASTRA відреагувало на дані азербайджанського медіа. Російські журналісти написали в Telegram, що перевірили наведену інформацію про імена та звання офіцерів ЗС РФ, і вони цілком збігаються з даними розслідувачів. Один з них, Єрьоменко, дійсно служив у ВПС РФ — про це свідчить його фото у формі.

Аварія літака Embraer 190 - офіцер ВПС ЗС РФ, причетний до інциденту 24 грудня 2024 року Фото: ASTRA

РосЗМІ опублікувало фото ще одного фігуранта розслідування, але ім'я не вказане і не зрозуміле — це Пудовкін, Яновський, Єрьоменко чи хтось інший.

Аварія літака Embraer 190 - офіцер ЗС РФ, причетний до інциденту 24 грудня 2024 року Фото: ASTRA

Аварія літака Azerbaijan Airlines — деталі

Зазначимо, Фокус писав про аварію літака Azerbaijan Airlines, яка сталась зранку 24 грудня 2024 року. У мережі з'явились повідомлення про авіакатастрофу з азербайджанським бортом Embraer 190, який упав на території Казахстану. Згодом з'ясувалось, що літак насправді летів у РФ, але чомусь розвернувся, перелетів Каспійське море та упав на узбережжі. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 62 людей і вижило 32 людей. Пасажири, яким вдалось вижити, повідомили, що літак міг потрапити під удар ракети на підльоті до Грозного.

Тим часом ONSIN-аналітики дослідили фото та відео з місця падіння, інші дані про ситуацію на момент авіакатастрофи. Розслідувачі побачили наскрізні отвори і зробили висновок, що росіяни пошкодили рейс ракетою установки ППО "Панцир-С1".

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про аварію літака Embraer 190 та пояснення політологів, як це вплинуло на відносини Москви та Баку.