Сбитие самолета Азербайджана: расследователи отыскали россиян, которые запускали ракету ПВО (фото)

К сбиванию самолета Embraer 190 Азербайджана причастны шестеро российских военных, которые дежурили в штабе и занимались противовоздушной обороной Грозного. Боевой расчет комплекса ПВО получил приказ от генерал-майора Александра Толопило, а остальные офицеры РФ передали распоряжение бить по гражданской цели.

Related video

Расследователи азербайджанского медиа Minval Politika выяснили имена россиян, причастных к сбитию Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines. Удалось установить, что генерал даже получил повышение. Его подчиненные, минимум пятеро военных ВС РФ, не сомневались в полученном приказе, и теперь рассматриваются как свидетели российского преступления. Военные, имена которых опубликовало медиа, служат в Южном военном округе. На аудиозаписи с места событий слышно, как командир расчета зачитывает данные цели и дважды приказывает открыть огонь.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines — аудиозапись удара ВС РФ по азербайджанскому борту

Медиа не сообщило, кто передал им запись, сделанную на месте работы расчета системы ПВО. Мужской голос сперва зачитывает параметры цели — азимут 338, дальность 7 тысяч, высота 490, скорость 118, курс на 230. Затем слышен приказ "огонь". Когда же выясняется, что по цели не попали, командир кричит, что следует бить повторно. Чей именно голос слышен на аудио, расследователи не указали.

В статье Minval называют имена россиян, причастных к удару по гражданскому самолету, и указывают их роль в преступлении:

командир 51-й дивизии ПВО генерал-майор Александр Толопило — принял решение стрелять и приказал запускать ракеты ПВО;

подполковник Николай Орлянский — получил приказ Толопило и передал его дальше;

капитан Дмитрий Паладичук — получил приказ Орлянского;

трое офицеров оперативного штаба Южного военного округа РФ — капитан Дмитрий Пудовкин (старший штурман группы боевого управления пункта 51 дивизии ПВО), подполковник Владимир Яновский, полковник Геннадий Еременко (дежурный командного пункта 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО ВС РФ).

Крушение самолета Embraer 190 — генерал-майор Александр Толопило ВС РФ, причастный к инциденту 24 декабря 2024 года Фото: minval.az

Расследователи заявили, что имеют домашние адреса и телефоны всех фигурантов: с ними попытались пообщаться для подтверждения деталей, но пока это не удалось. Между тем росСМИ ASTRA отреагировало на данные азербайджанского медиа. Российские журналисты написали в Telegram, что проверили приведенную информацию об именах и званиях офицеров ВС РФ, и они полностью совпадают с данными расследователей. Один из них, Еременко, действительно служил в ВВС РФ — об этом свидетельствует его фото в форме.

Крушение самолета Embraer 190 — офицер ВВС ВС РФ, причастный к инциденту 24 декабря 2024 года Фото: ASTRA

РосСМИ опубликовало фото еще одного фигуранта расследования, но имя не указано и не ясно — это Пудовкин, Яновский или Еременко.

Крушение самолета Embraer 190 — офицер ВС РФ, причастный к инциденту 24 декабря 2024 года Фото: ASTRA

Крушение самолета Azerbaijan Airlines — детали

Отметим, Фокус писал об аварии самолета Azerbaijan Airlines, которая произошла утром 24 декабря 2024 года. В сети появились сообщения об авиакатастрофе с азербайджанским бортом Embraer 190, который упал на территории Казахстана. Впоследствии выяснилось, что самолет на самом деле летел в РФ, но почему-то развернулся, перелетел Каспийское море и упал на побережье. В результате авиакатастрофы погибли 62 человека и выжили 32 человека. Пассажиры, которым удалось выжить, сообщили, что самолет мог попасть под удар ракеты на подлете к Грозному.

Между тем ONSIN-аналитики исследовали фото и видео с места падения, другие данные о ситуации на момент авиакатастрофы. Расследователи увидели сквозные отверстия и сделали вывод, что россияне повредили рейс ракетой установки ПВО "Панцирь-С1".

Напоминаем, Фокус собрал информацию об аварии самолета Embraer 190 и объяснения политологов, как это повлияло на отношения Москвы и Баку.