Алієв проти Путіна: як Баку тисне на Кремль після збиття РФ азербайджанського літака

Ільхам Алієв заявляє, що збитий над територією РФ літак Azerbaijani Airlines був обстріляний з землі. Як після резонансного повітряного інциденту можуть змінитися взаємовідносини Баку і Москви з одного боку та України й Азербайджану — з іншого, з’ясовував Фокус.

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Ільхам Алієв, принагідно акцентувавши, що літак був збитий не навмисно, зауважив, що визнати свою провину, перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості — це заходи та кроки, які необхідно було негайно зробити Росії. "На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, крім абсурдних версій", — констатував Алієв. Він також закликав Росію покарати винних у аварії літака і додав, що Москва має виплатити компенсації азербайджанській державі, постраждалим пасажирам та членам екіпажу.

Внаслідок аварії Embraer 190 загинули 38 людей Фото: Getty Images

Остаточна причина авіакатастрофи буде відома після дослідження чорних скриньок, наголосив Ільхам Алієв. Однак, за його словами, початкові версії були достатні обґрунтовані та спираються на те, що судно дістало "пошкодження ззовні на території Росії".

Як відомо, Путін днями під час телефонної розмови з Алієвим попросив вибачення, що "трагічний інцидент із літаком Azerbaijan Airlines стався в повітряному просторі Росії", але провини росіян не визнав. У неділю, 29 грудня, очільник Кремля вдруге з моменту інциденту зателефонував Ільхаму Алієву. Між тим деталі щодо змісту цієї бесіди сторони не оприлюднюють.

Тим часом у суботу, 28 грудня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану, по факту якої заявив наступне: "Ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді. Росія має надати чіткі пояснення у зв’язку з авіакатастрофою. На фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО. Ми підтримаємо Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликаємо інші країни також надати допомогу".

Нагадаємо, 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав неподалік від Актау у Казахстані. Внаслідок аварії загинули 38 людей.

Остаточна причина авіакатастрофи буде відома після дослідження чорних скринь, наголосив Ільхам Алієв Фото: Getty Images Остаточна причина авіакатастрофи буде відома після дослідження чорних скринь, наголосив Ільхам Алієв Фото: Getty Images Остаточна причина авіакатастрофи буде відома після дослідження чорних скринь, наголосив Ільхам Алієв Фото: Getty Images

Яким чином Алієв поставив Путіна на розтяжку

Наголосивши на тому, що Ільхам Алієв є "досить самодостатнім і вправним політиком", політолог Тарас Загородній у розмові з Фокусом зазначає: "За двадцять років Алієв системно модернізував країну, вирішив проблему деокупації своєї території і поставив себе так, що Путін тепер змушений по кілька разів телефонувати, щоб вибачатися. Це ще раз спростовує розповсюджені твердження про те, що Алієв, мовляв, цілком і повністю злився з Росією у екстазі співдружності. В даному разі ми маємо чорно-біле уявлення світу, оскільки насправді пан Алієв достатньо вдало маневрує: вибудовує стосунки з Китаєм і одночасно посилює їх з РФ в тих напрямках, де йому вигідно. А в історії зі збиттям літака, де зачепилися його інтереси і постало питання авторитету, Алієв пішов у відкритий наступ і, як ми бачимо по реакції Кремля, цей наступ є ефективним".

Висловивши переконання в тому, що президент Азербайджану поставив Путіна на складну розтяжку, експерт додав: "Алієв вимагає не просто визнання провини і вибачень, а й виплати компенсацій витрат, чого Росія ніколи в житті не робила. Тобто, демонструючи силу в діалозі з РФ, Алієв в тому числі, підвищує свій авторитет на Кавказі і в нього є усі шанси дотиснути Росію".

Експерт: "В Кремлі тепер бігають, метушаться, не знаючи, що робити та за що хапатися" Фото: Getty Images

Сам лишень факт "безпрецедентної суєти" з боку Путіна довкола історії з азербайджанським бортом, констатує Тарас Загородній, є свідченням того, "наскільки сьогодні ослабла Росія". "Я думаю, що багато хто у світі дивиться на це і робить відповідні висновки. Приміром, Трамп може зателефонувати в Китай і сказати: "І ось не треба мені тепер розповідати про те, що ви не можете натиснути на росіян, щоб вони робили все те, що я їм кажу". Між тим, для України ця історія, зокрема, тактика Алієва, є наочним прикладом того, як вибудовувати геополітичні стосунки і отримувати з цього суттєві вигоди", — зазначає політолог. Окремо він акцентує на тому, що Баку, "не волаючи про це з кожної праски", послідовно допомагає Україні у її війні з РФ: "Наприклад, наскільки мені відомо, достатньо багато, скажімо так, надзвичайно чутливих товарів постачається саме через Азербайджан".

Загалом, лінія, яку демонструє Алієв після збиття над Росією літака, на думку Тараса Загороднього, є "яскравим прикладом для всього світу того, як невелика і неядерна країна може розмовляти з країною, яка ще вчора називала себе наддержавою".

"Алієв спіймав РФ, таки би мовити, на протиході. Тобто, президент Азербайджану, розуміючи чутливість улюбленого проекту Путіна – Чечні, продемонстрував рішучість і в Кремлі тепер бігають, метушаться, не знаючи, що робити та за що хапатися", — підсумовує Тарас Загородній.

Яку гру з Путіним проводить президент Азербайджану

Своєю чергою політолог Ігор Чаленко у розмові з Фокусом акцентує: "Побутує думка, що певний вплив на рішучу позицію Алієва після нещодавнього інциденту з літаком мав Ердоган, але я думаю, що це перебільшення, яке насправді не відповідає дійсності. Алієв систематично у спілкуванні з Кремлем показує свою безпосередню суб’єктність. Зараз ми також бачимо аналогічну поведінку, коли де-факто Алієв публічно демонструє своє невдоволення рівнем вибачень з боку Путіна. Путін в результаті був змушений кілька разів йому телефонувати і обговорювати дане питання".

Ільхам Алієв, на переконання політолога, достатньо дипломатично, але "жорстко, відкрито і чітко" висуває свої вимоги Кремлю, "які мають бути підтримані абсолютно усіма цивілізованими країнами світу".

Ільхам Алієв: "На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, крім абсурдних версій" Фото: Getty Images

"Москва, не визнаючи свою дотичність до інциденту, вкотре продемонструвала, що для неї людські життя — ніщо, при тому, що Азербайджан займає дуже серйозну позицію з точки зору зламу міжнародної ізоляції довкола Кремля", — резюмує Ігор Чаленко.

Констатувавши, що Алієв вже неодноразово "вказував Путіну на його місце", експерт згадав кейс Карабаху та Вірменії, коли очільнику Кремля довелося відступити від підтримки свого союзника по Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), "цілком і повністю проваливши вірменський трек". Нинішню ж ситуацію експерт вважає черговою демонстрацією геополітичної слабкості керівництва РФ.

Експерт висловлює сумнів відносно того, що Баку після інциденту зі збитим над РФ літаком, відступатиме від зайнятої в російсько-українській війні позиції, яка полягає в офіційному наданні Києву виключно гуманітарної та енергетичної підтримки, а неофіційному – в тому числі, військової. Між тим, Ігор Чаленко припускає, що Азербайджан може зменшити простір для маневрів Кремля, зокрема, остаточно відмовившись під вивіскою азербайджанського допомагати РФ у транспортуванні Україною її газу до Європи. Паралельно з цим, прогнозує експерт, офіційний Баку ретельно пропрацьовуватиме економічні проекти, які будуть прямо конкурувати з позицією Москви в регіоні.