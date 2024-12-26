"Серйозна ознака зовнішнього удару": експерт розповів, що сталося з Embraer 190, який упав

За однією з версій, військові РФ могли прийняти азербайджанський літак за український БпЛА — і випустити по ньому ракету. Хоча влада Азербайджану, дружньо налаштована до РФ, заявила про зіткнення літака зі зграєю птахів.

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Однією з версій катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у Казахстані, під час якої загинули 38 і постраждали 29 осіб, назвали роботу російських систем ППО. Лайнер могли збити помилково. Про це пише Bild.

Літак, що прямував із Баку до Грозного, зник із радарів після того, як перетнув російський кордон. Через приблизно півтори години значно пошкоджений борт з'явився на території Казахстану. Під час аварійної посадки він ударився об землю, але майже половина пасажирів вижила.

Влада Азербайджану, дружньо налаштована щодо РФ, як причину падіння літака назвала зграю птахів, з якою нібито зіткнувся лайнер, після чого в літаку, імовірно, міг вибухнути кисневий балон. Водночас на відеозаписах і фото лайнера видно сотні дрібних отворів у хвостовій частині.

На думку авіаційного експерта Якоба Верта, сліди на хвості азербайджанського літака — не просто результат аварії.

"Безліч дрібних отворів — це серйозна ознака зовнішнього удару", — пояснив він.

Коли рейс із Баку до Грозного заходив на посадку, активно працювали системи ППО. На кадрах із міста Шалі, що за 20 кілометрів на південь від Грозного, видно, як зенітна ракета ЗС РФ збиває невеликий український літак-дрон.

Одна з версій полягає в тому, що військові РФ, можливо, вирішили, що азербайджанський літак є ще одним українським БпЛА — і випустили по ньому ракету.

Нагадаємо, що військовий і політичний аналітик Олексій Копитько розповів про те, що сталося зі збитим літаком Embraer-190 і до чого тут ППО.

Раніше повідомлялося, що аналітики порталу Azerbaijani Armed Forces назвали комплекс ППО, з якого могли збити літак у Казахстані.