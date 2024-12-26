Загадка над Чечнею: що сталося зі збитим літаком Embraer-190 і до чого тут ППО

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Інцидент з азербайджанським літаком обростає новими подробицями і може стати проблемою для Путіна та/або Кадирова.

Позавчора президент Азербайджану Ільхам Алієв святкував день народження, йому виповнилося 63 роки.

Учора вранці він попрямував до Санкт-Петербурга для участі в неформальному саміті глав держав СНД.

Однак під час польоту він отримав інформацію про катастрофу літака Azerbaijan Airlines, який виконував рейс Баку–Грозний, але опинився в районі міста Актау (Казахстан). Алієв ухвалив рішення повернутися в Баку, створив комісію з розслідування інциденту і заявив, що є різні версії, але варто дочекатися підсумків розслідування.

Згідно з миттєво запущеною в росмедіа версією, рейс, що підлітав до Грозного, було перенаправлено в Махачкалу через "погіршення погоди". Але в Махачкалі виявився туман, тому літак відправили в Актау. У процесі цього перельоту він нібито зіткнувся з птахами, зазнав пошкоджень і під час заходу на посадку розбився.

38 загиблих із 67, які перебували на борту.

Відстань Баку–Грозний — приблизно 460 км з урахуванням маневрів. Від Грозного до Махачкали — майже 120 км. Тобто все дуже близько. У момент ухвалення рішення про "перенаправлення" напевно мало бути відомо, що в Махачкалі туман.

Відстань від Махачкали до Баку лише на 30 км більша, ніж до Актау. У мережі вже повно запитань: навіщо було летіти через море на регіональне летовище в іншу країну, якщо можна було повернутися в сучасний аеропорт Баку, де весь сервіс, зокрема реагування на інциденти, — на якісно іншому рівні?

На місці аварії Фото: Getty Images

Можливі відповіді містяться у відео із салону літака, а потім огляд обшивки з пошкодженнями.

Характерні пошкодження обшивки дуже схожі на результат обстрілу літака з якоїсь системи ППО. І отримані ці пошкодження були над територією Росії, над Чечнею або Дагестаном.

Щойно це відео завірусилося мережею, через неофіційні росканали почали активно вкидати версію про нібито атаку літака "українським БпЛА". Навіть цікаво, що це за БпЛА такий може бути, які вражаючі системи він може нести?

Непряме підтвердження версії з обстрілом ППО: Azerbaijan Airlines призупиняє рейси з Баку до Грозного (!) і Махачкали (!) до завершення розслідування причин катастрофи літака.

Якщо причина — погана погода і птахи — то навіщо припиняти польоти?

Виглядає так, що літак намагалися відправити в Махачкалу, а потім в Актау подалі від зайвих очей. І якби він сів нормально, все вдалося б зам'яти. У Баку навіть у разі успішної посадки приховати обстріл літака російською ППО було б набагато складніше, напевно сталися б витоки.

Азербайджанське видання "Хаккин.аз" (максимально лояльне до влади) вже розмістило відео із салону літака, що летить, з підводкою, що, можливо, це ушкодження від осколків, і жінку поранено в ногу.

Тепер усе залежить від того, як сприйме інцидент президент Азербайджану. З огляду на те, як уже подається інформація, є щонайменше негласний дозвіл не приховувати справжню причину.

А найімовірніша причина — це робота ППО, передана для захисту Кадирова. Одразу ж виникає питання: а якби російська ППО спрацювала по іншому літаку, наприклад, по президентському борту Алієва?

Станом на зараз Кадиров сухо висловив співчуття...

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