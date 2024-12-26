Загадка над Чечней: что случилось со сбитым самолетом Embraer-190 и при чем здесь ПВО

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Инцидент с азербайджанским самолетом обрастает новыми подробностями и может стать проблемой для Путина и/или Кадырова.

Позавчера президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал день рождения, ему исполнилось 63 года.

Вчера утром он направился в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств СНГ.

Однако во время полета он получил информацию о крушении самолета Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку–Грозный, но оказавшегося в районе города Актау (Казахстан). Алиев принял решение вернуться в Баку, создал комиссию по расследованию инцидента и заявил, что есть разные версии, но стоит дождаться итогов расследования.

Согласно мгновенно запущенной в росмедиа версии, подлетавший к Грозному рейс был перенаправлен в Махачкалу из-за "ухудшения погоды". Но в Махачкале оказался туман, поэтому самолет отправили в Актау. В процессе этого перелета он якобы столкнулся с птицами, получил повреждения и во время захода на посадку разбился.

38 погибших из 67 находившихся на борту.

Расстояние Баку–Грозный — порядка 460 км с учетом маневров. От Грозного до Махачкалы — порядка 120 км. Т.е. все очень близко. В момент принятия решения о "перенаправлении" наверняка должно было быть известно, что в Махачкале туман.

Расстояние от Махачкалы до Баку лишь на 30 км больше, чем до Актау. В сети уже полно вопросов: зачем было лететь через море на региональный аэродром в другую страну, если можно было вернуться в современный аэропорт Баку, где весь сервис, в т.ч. — реагирование на инциденты — на качественно ином уровне?

На месте крушения Фото: Getty Images

Возможные ответы содержатся в видео из салона самолета, а потом обзор обшивки с повреждениями.

Характерные повреждения обшивки очень похожи на результат обстрела самолета из какой-то системы ПВО. И получены эти повреждения были над территорией России, над Чечней или Дагестаном.

Как только данное видео завирусилось по сети, через неофициальные росканалы начали активно вбрасывать версию о якобы атаке самолета "украинским БПЛА". Даже интересно, что это за БПЛА такой может быть, какие поражающие системы он может нести?

Косвенное подтверждение версии с обстрелом ПВО: Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в Грозный (!) и Махачкалу (!) до завершения расследования причин крушения самолета.

Если причина — плохая погода и птицы — то зачем приостанавливать полеты?

Выглядит так, что самолет пытались отправить в Махачкалу, а потом в Актау подальше от лишних глаз. И если бы он сел нормально, все удалось бы замять. В Баку даже в случае успешной посадки утаить обстрел самолета российской ПВО было бы гораздо сложнее, наверняка произошли бы утечки.

Азербайджанское издание "Хаккын.аз" (максимально лояльное власти) уже разместило видео из салона летящего самолета, с подводкой, что, возможно, это повреждения от осколков и женщина ранена в ногу.

Теперь все зависит от того, как воспримет инцидент президент Азербайджана. Судя по тому, как уже подается информация, есть как минимум негласное разрешение не скрывать истинную причину.

А самая вероятная причина — это работа ПВО, переданная для защиты Кадырова. Сразу же возникает вопрос: а если бы российская ПВО сработала по другому самолету, например, по президентскому борту Алиева?

По состоянию на сейчас Кадыров сухо выразил соболезнования…

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