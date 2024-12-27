Шрапнельна маячня: як українські ЗМІ допомогли Росії з версіями про збитий Embraer-190
Російські джерела щосили розганяють версію про те, що азербайджанський літак Embraer-190 міг збити український дрон за допомогою шрапнельного заряду. Критикуючи цю версію як маячню, військовий оглядач Олександр Коваленко додатково обурюється тим, що її підживили вітчизняні ЗМІ.
Щодо збитого російською ППО азербайджанського літака... Нове російське ІПСО з вдячністю українським ЗМІ.
Минула доба з моменту трагедії в Актау, а російська пропаганда не зупиняється у спробах звинуватити Україну в причетності до жахливої катастрофи. І хто б ви думали, допомогли російським пропагандистам у цьому питанні? На жаль, наші з вами улюблені, недалекоглядні та вкрай деградовані українські ЗМІ.
Уже не вперше відзначаю, а у мене досвід із 2014 року, як наші чудові ЗМІ підіграють російським наративам, регулярно і стабільно.
Річ у тім, що у квітні 2023 року багато хто вельми активно обговорював надходження на озброєння ЗСУ шрапнельних бойових частин. Тоді тільки ледаче ЗМІ не змогло втриматися від того, щоб у кого завгодно, майже навіть у хіміка з досвідом виробництва вагінального йогурту, не запитати про те, яка це класна бойова частина і що вона може.
Хоча, виключно на мій суб'єктивний погляд, завжди те, що отримують ЗСУ, необхідно зберігати в максимальній секретності. І ось вам приклад...
Російське ППО, і це незаперечно, найімовірніше — малого радіусу дії, що вказує безпосередньо на ЗРПК "Панцир-С1" або ЗРК "Тор-М2", завдало удару по пасажирському літаку.
Якщо ж повернутися навіть до БПЛА зі шрапнеллю, то йому необхідний контакт із ціллю. Шрапнель — це додаткове осколкове навантаження на основну бойову частину масою 50 кілограмів і більше. Після зіткнення такого ударного дрона з літаком, фюзеляж літака розриває в повітрі на частини і можливості долетіти до Актау у нього не було б від слова зовсім. Не кажучи вже про різницю швидкостей та інші моменти, що виключають такий сценарій подій.
Отже, надмірний триндеж в українських ЗМІ рік тому грає зараз на користь російському ІПСО, яку російські агенти впливу намагаються інтегрувати, вкрай активно, в азербайджанський інформаційний простір.
Так, звісно, нашому журналістському пулу це не сподобається, але скажу те, що вкрай необхідно під час війни — прикривайте свій рот! Тому що кожне ваше слово, кинуте у відкритий простір, буде згодом використане проти вашої країни. Хоча, якщо у вас є можливість вільного виїзду за кордон, а ваші діти давно вже там, то про що вам хвилюватися? Можна триндіти про що завгодно і скільки завгодно, чим ви здебільшого і займаєтеся.
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