Шрапнельна маячня: як українські ЗМІ допомогли Росії з версіями про збитий Embraer-190

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Щодо збитого російською ППО азербайджанського літака... Нове російське ІПСО з вдячністю українським ЗМІ.

Минула доба з моменту трагедії в Актау, а російська пропаганда не зупиняється у спробах звинуватити Україну в причетності до жахливої катастрофи. І хто б ви думали, допомогли російським пропагандистам у цьому питанні? На жаль, наші з вами улюблені, недалекоглядні та вкрай деградовані українські ЗМІ.

Уже не вперше відзначаю, а у мене досвід із 2014 року, як наші чудові ЗМІ підіграють російським наративам, регулярно і стабільно.

Річ у тім, що у квітні 2023 року багато хто вельми активно обговорював надходження на озброєння ЗСУ шрапнельних бойових частин. Тоді тільки ледаче ЗМІ не змогло втриматися від того, щоб у кого завгодно, майже навіть у хіміка з досвідом виробництва вагінального йогурту, не запитати про те, яка це класна бойова частина і що вона може.

Хоча, виключно на мій суб'єктивний погляд, завжди те, що отримують ЗСУ, необхідно зберігати в максимальній секретності. І ось вам приклад...

Російське ППО, і це незаперечно, найімовірніше — малого радіусу дії, що вказує безпосередньо на ЗРПК "Панцир-С1" або ЗРК "Тор-М2", завдало удару по пасажирському літаку.

Російська система ППО "Панцир" — ось із чого, найімовірніше, було уражено Embraer-190 Фото: З відкритих джерел

Якщо ж повернутися навіть до БПЛА зі шрапнеллю, то йому необхідний контакт із ціллю. Шрапнель — це додаткове осколкове навантаження на основну бойову частину масою 50 кілограмів і більше. Після зіткнення такого ударного дрона з літаком, фюзеляж літака розриває в повітрі на частини і можливості долетіти до Актау у нього не було б від слова зовсім. Не кажучи вже про різницю швидкостей та інші моменти, що виключають такий сценарій подій.

Отже, надмірний триндеж в українських ЗМІ рік тому грає зараз на користь російському ІПСО, яку російські агенти впливу намагаються інтегрувати, вкрай активно, в азербайджанський інформаційний простір.

Так, звісно, нашому журналістському пулу це не сподобається, але скажу те, що вкрай необхідно під час війни — прикривайте свій рот! Тому що кожне ваше слово, кинуте у відкритий простір, буде згодом використане проти вашої країни. Хоча, якщо у вас є можливість вільного виїзду за кордон, а ваші діти давно вже там, то про що вам хвилюватися? Можна триндіти про що завгодно і скільки завгодно, чим ви здебільшого і займаєтеся.

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