Шрапнельный бред: как украинские СМИ помогли России с версиями о сбитом Embraer-190
Російські джерела щосили розганяють версію про те, що азербайджанський літак Embraer-190 міг бути збитий українським дроном за допомогою шрапнельного заряду. Критикуючи цю версію як маячню, військовий оглядач Олександр Коваленко додатково обурюється тим, що їжу для неї підкинули вітчизняні ЗМІ.
По сбитому российской ПВО азербайджанскому самолету… Новое российское ИПСО с благодарностью украинским СМИ.
Прошли сутки с момента трагедии в Актау, а российская пропаганда не останавливается в попытках обвинить Украину в причастности к чудовищной катастрофе. И кто бы вы думали, помогли российским пропагандистам в этом вопросе? К сожалению наши с вами любимые, недальновидные и крайне деградированные украинские СМИ.
Уже не в первый раз отмечаю, а у меня опыт с 2014 года, как наши замечательные СМИ, подыгрывают российским нарративам, регулярно и стабильно.
Дело в том, что в апреле 2023 года многие весьма активно обсуждали поступление на вооружение ВСУ шрапнельных боевых частей. Тогда, только не ленивое СМИ не смогло удержаться о том, чтобы у кого угодно, почти даже у химика с опытом производства вагинального йогурта, не спросить про то, какая это классная боевая часть и что она может.
Хотя, исключительно на мой субъективный взгляд, всегда то, что получают ВСУ необходимо сохранять в максимальной секретности. И вот вам пример…
Российское ПВО, и это неоспоримо, вероятнее всего — малого радиуса действия, что указывает напрямую на ЗРПК "Панцирь-С1" или ЗРК "Тор-М2", нанесло удар по пассажирскому самолету.
Если же вернуться даже к БПЛА со шрапнелью, то ему необходим контакт с целью. Шрапнель – это дополнительная осколочная нагрузка на основную боевую часть массой 50 килограмм и больше. При столкновении такого ударного дрона с самолетом, фюзеляж самолета разрывает в воздухе на части и, возможности долететь до Актау у него не было от слова совсем. Не говоря уже о разнице скоростей и прочих моментах, исключающих такой сценарий событий.
Таким образом, чрезмерный трындеж в украинских СМИ год назад играет сейчас на пользу российскому ИПСО, которое российские агенты влияния пытаются интегрировать, крайне активно, в азербайджанское информационное пространство.
Да, конечно, нашему журналистскому пулу это не понравится, но скажу то, что крайне необходимо в ходе войны – прикрывайте свой рот! Потому что каждое ваше слово, брошенное в открытое пространство, будет со временем использовано против вашей страны. Хотя, если у вас есть возможность свободного выезда за границу, а ваши дети давно уже там, то о чем вам волноваться? Можно трындеть о чем угодно и сколько угодно, чем вы в большинстве своем и занимаетесь.
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