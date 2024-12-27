Шрапнельный бред: как украинские СМИ помогли России с версиями о сбитом Embraer-190

Related video

По сбитому российской ПВО азербайджанскому самолету… Новое российское ИПСО с благодарностью украинским СМИ.

Прошли сутки с момента трагедии в Актау, а российская пропаганда не останавливается в попытках обвинить Украину в причастности к чудовищной катастрофе. И кто бы вы думали, помогли российским пропагандистам в этом вопросе? К сожалению наши с вами любимые, недальновидные и крайне деградированные украинские СМИ.

Уже не в первый раз отмечаю, а у меня опыт с 2014 года, как наши замечательные СМИ, подыгрывают российским нарративам, регулярно и стабильно.

Дело в том, что в апреле 2023 года многие весьма активно обсуждали поступление на вооружение ВСУ шрапнельных боевых частей. Тогда, только не ленивое СМИ не смогло удержаться о том, чтобы у кого угодно, почти даже у химика с опытом производства вагинального йогурта, не спросить про то, какая это классная боевая часть и что она может.

Хотя, исключительно на мой субъективный взгляд, всегда то, что получают ВСУ необходимо сохранять в максимальной секретности. И вот вам пример…

Российское ПВО, и это неоспоримо, вероятнее всего — малого радиуса действия, что указывает напрямую на ЗРПК "Панцирь-С1" или ЗРК "Тор-М2", нанесло удар по пассажирскому самолету.

Российская система ПВО "Панцирь" - вот из чего, скорее всего, был поражен Embraer-190 Фото: Из открытых источников

Если же вернуться даже к БПЛА со шрапнелью, то ему необходим контакт с целью. Шрапнель – это дополнительная осколочная нагрузка на основную боевую часть массой 50 килограмм и больше. При столкновении такого ударного дрона с самолетом, фюзеляж самолета разрывает в воздухе на части и, возможности долететь до Актау у него не было от слова совсем. Не говоря уже о разнице скоростей и прочих моментах, исключающих такой сценарий событий.

Таким образом, чрезмерный трындеж в украинских СМИ год назад играет сейчас на пользу российскому ИПСО, которое российские агенты влияния пытаются интегрировать, крайне активно, в азербайджанское информационное пространство.

Да, конечно, нашему журналистскому пулу это не понравится, но скажу то, что крайне необходимо в ходе войны – прикрывайте свой рот! Потому что каждое ваше слово, брошенное в открытое пространство, будет со временем использовано против вашей страны. Хотя, если у вас есть возможность свободного выезда за границу, а ваши дети давно уже там, то о чем вам волноваться? Можно трындеть о чем угодно и сколько угодно, чем вы в большинстве своем и занимаетесь.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно