За вбивства в Україні: в Азербайджані вперше заарештували найманців ПВК "Вагнер"

Азербайджанці Раміль Алієв та Ісмаїл Гасанов приєдналися до ПВК "Вагнер" із в'язниці. Тепер їм загрожує термін за умисне вбивство та інші тяжкі злочини.

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В Азербайджані заарештували колишніх найманців російської ПВК "Вагнера" за вчинення військових злочинів в Україні. Про це повідомило агентство EuromaidanPress.

Раміль Алієв та Ісмаїл Гасанов відбували покарання у виправних колоніях у РФ до вербування у "Вагнер". Азербайджанців звинувачують у застосуванні вогнепальної зброї та вибухових речовинах, а також у спробі вербування інших людей для участі в бойових діях в Україні.

Журналісти підкреслюють, що це перший випадок, коли пострадянська країна притягнула до відповідальності своїх громадян за найманство в лавах "Вагнера".

Суд у Баку ухвалив рішення про їхній арешт, таке рішення стало частиною зміни позиції Баку щодо Москви. Арешти найманців — це не тільки питання справедливості, а й спроба позбавити Росію важелів впливу, вказують автори.

Вирок "вагнерівцям" послідував за оголошенням інформагентства "Sputnik-Азербайджан" як прикриття російської розвідки. Співробітників агентства звинуватили в розв'язанні інформаційної війни і створенні проросійських мереж впливу.

Арешт "вагнерівців" в Азербайджані: подробиці справи

Засідання щодо арешту Раміля Алієва 1991 року народження та Ісмаїла Гасанова 1974 року народження відбувалося в Сабаїльському районному суді Баку, повідомило видання Haqqin.az.

Служба державної безпеки провела оперативно-розшукові заходи, виявила найманців, затримала та передала слідству. Встановлено, що вони вчиняли різні злочинні дії за кордоном і в Азербайджані.

Найманців засудили в іншій країні за умисне вбивство, вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Колишній керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин особисто вибирав їх і залучав до участі в боях та платив їм гроші.

Алієва і Гасанова заарештували на чотири місяці.

Нагадаємо, відносини Москви і Баку різко погіршилися після загибелі двох азербайджанців під час рейду силовиків у Єкатеринбурзі.

Також російські війська збили пасажирський літак азербайджанських авіаліній 24 грудня 2024 року. Капітан ППО ЗС РФ визнавав, що вогонь відкрили за наказом Міноборони Росії.