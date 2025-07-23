За убийства в Украине: в Азербайджане впервые арестовали наемников ЧВК "Вагнер"

Азербайджанцы Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов присоединились к ЧВК "Вагнер" из тюрьмы. Теперь им грозит срок за умышленное убийство и другие тяжкие преступления.

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В Азербайджане арестовали бывших наемников российской ЧВК "Вагнера" за совершение военных преступлений в Украине. Об этом сообщило агентство EuromaidanPress.

Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов отбывали наказание в исправительных колониях в РФ до вербовки в "Вагнер". Азербайджанцев обвиняют в применении огнестрельного оружия и взрывчатых веществах, а также в попытке вербовки других людей для участия в боевых действиях в Украине.

Журналисты подчеркивают, что это первый случай, когда постсоветская страна привлекла к ответственности своих граждан за наемничество в рядах "Вагнера".

Суд в Баку вынес решение об их аресте, такое решение стало частью изменения позиции Баку в отношении Москвы. Аресты наемников — это не только вопрос справедливости, но и попытка лишить Россию рычагов влияния, указывают авторы.

Приговор "вагнеровцам" последовал за объявлением информагентства "Sputnik-Азербайджан" как прикрытия российской разведки. Сотрудников агентства обвинили в развязывании информационной войны и создании пророссийских сетей влияния.

Арест "вагнеровцев" в Азербайджане: подробности дела

Заседание по аресту Рамиля Алиева 1991 года рождения и Исмаила Гасанова 1974 года рождения проходило в Сабаильском районном суде Баку, сообщило издание Haqqin.az.

Служба государственной безопасности провела оперативно-розыскные мероприятия, выявила наемников, задержала и передала следствию. Установлено, что они совершали различные преступные действия за рубежом и в Азербайджане.

Наемников осудили в другой стране за умышленное убийство, совершение других тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично выбирал их и привлекал к участию в боях и платил им деньги.

Алиева и Гасанова арестовали на четыре месяца.

Напомним, отношения Москвы и Баку резко ухудшились после гибели двух азербайджанцев во время рейда силовиков в Екатеринбурге.

Также российские войска сбили пассажирский самолет азербайджанских авиалиний 24 декабря 2024 года. Капитан ПВО ВС РФ признавал, что огонь открыли по приказу Минобороны России.