Кремль теряет роль посредника: что известно об обострении конфликта Азербайджана с РФ

Конфликт России с Азербайджаном спровоцировала гибель двух представителей азербайджанской диаспоры во время рейда силовиков в российском Екатеринбурге. Азербайджанские власти в ответ отменили прием заместителя премьер-министра правительства РФ, а в Баку были задержаны журналисты издания Sputnik, которых подозревают в работе на российские спецслужбы.

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В результате событий последних дней резко ухудшились отношения Москвы и Баку. Страны взаимно отменяют визиты и мероприятия, а Киев выражает азербайджанскому народу поддержку и указывает на то, что Кремль теряет контроль на Южном Кавказе. Фокус рассказывает, почему обострился конфликт Азербайджана с РФ и что сейчас происходит между странами.

Почему обострился конфликт Азербайджана с РФ?

В российском Екатеринбурге 27 июня были задержаны граждане азербайджанского происхождения. Двое из них — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — погибли от полученных во время рейда телесных повреждений. О том, что Зияддина и Гусейна замучили сотрудники ОМОН, заявил брат погибших — Сейфеддин Сафаров.

Российские медиа писали, что в отделения полиции в Екатеринбурге доставили более 50 этнических азербайджанцев, среди которых искали причастных и свидетелей по делам о заказных убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах.

Вечером 1 июля в РФ также арестовали главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского. 2 июля СМИ сообщили, что его отпустили.

Из-за инцидента в Екатеринбурге ухудшились отношения Москвы и Баку

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после гибели азербайджанцев в МИД Азербайджана вызвали представителя России Петра Волокова.

Азербайджанцы отменили до Нового года выступления всех российских артистов и совместные с РФ мероприятия. Также был отменен визит заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, который был запланирован на конец июня. Госагентство Азербайджана тем временем осудило внутреннюю политику Кремля и сравнило РФ с нацистской Германией, а Генеральная прокуратура обвинила РФ в нарушении норм международного права.

Как сейчас относятся к русским в Азербайджане

30 июня в Баку задержали более 10 сотрудников российского издания Sputnik — азербайджанского подразделения информационного агентства российской пропагандистки Маргариты Симоньян — по подозрению в незаконном финансировании. Кроме того, сообщалось о задержании в азербайджанской столице российских граждан по подозрению в транзите наркотиков из Ирана. Суд арестовал их на 4 месяца.

Комментируя задержание, представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизада сказал, что, в отличие от действий России, меры их силовиков были "вполне законными".

Какие отношения между Россией и Азербайджаном сейчас?

Депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков сообщал о приостановке переговоров с РФ по ряду крупных экономических сделок.

Представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала российским гражданам, находящимся в Азербайджане или планирующим туда поездку, учитывать текущие обстоятельства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас в планах президента РФ Владимира Путина телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нет.

Конфликт России с Азербайджаном: реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля сообщил, что провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, выразил поддержку в ситуации с силовыми задержаниями представителей азербайджанской диаспоры в РФ и выразил соболезнования в связи с убийством братьев Сафаровых. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь отметил, что Кремль теряет контроль и роль посредника на Кавказе между Азербайджаном и Арменией, вступив в конфронтацию одновременно с обеими странами.

Напомним, азербайджанское издание Minval.az 1 июля обнародовало анонимное письмо с пояснительной запиской российского капитана противовоздушной обороны, в которой говорится, что огонь по пассажирскому самолету "Азербайджанских авиалиний" AZAL Embraer E190 на подлете к Грозному был открыт по приказу Минобороны РФ. Журналисты отметили, что не могут гарантировать подлинность письма, впрочем, добавили также аудиозаписи.