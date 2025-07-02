Кремль втрачає роль посередника: що відомо про загострення конфлікту Азербайджану з РФ

Конфлікт Росії з Азербайджаном спровокувала загибель двох представників азербайджанської діаспори під час рейду силовиків у російському Єкатеринбурзі. Азербайджанська влада у відповідь скасувала прийом заступника прем'єр-міністра уряду РФ, а у Баку були затримані журналісти видання Sputnik, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби.

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Унаслідок подій останніх днів різко погіршилися відносини Москви і Баку. Країни взаємно скасовують візити та заходи, а Київ висловлює азербайджанському народу підтримку та вказує на те, що Кремль втрачає контроль на Південному Кавказі. Фокус розповідає, чому загострився конфлікт Азербайджану з РФ та що зараз відбувається між країнами.

Чому загострився конфлікт Азербайджану з РФ?

В російському Єкатеринбурзі 27 червня були затримані громадяни азербайджанського походження. Двоє з них — брати Зіяддін і Гусейн Сафарови — загинули від отриманих під час рейду тілесних ушкоджень. Про те, що Зіяддіна і Гусейна закатували співробітники ОМОН, заявив брат загиблих — Сейфеддін Сафаров.

Російські медіа писали, що до відділків поліції в Єкатеринбурзі доставили понад 50 етнічних азербайджанців, серед яких шукали причетних і свідків у справах про замовні вбивства у 2001, 2010 і 2011 роках.

Ввечері 1 липня у РФ також заарештували голову азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі Шахіна Шихлінського. 2 липня ЗМІ повідомили, що його відпустили.

Через інцидент в Єкатеринбурзі погіршилися відносини Москви і Баку

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після загибелі азербайджанців до МЗС Азербайджану викликали представника Росії Петра Волокова.

Азербайджанці скасували до Нового року виступи всіх російських артистів та спільні з РФ заходи. Також було скасовано візит заступника голови уряду Росії Олексія Оверчука, що був запланований на кінець червня. Держагентство Азербайджану тим часом засудило внутрішню політику Кремля та порівняло РФ із нацистською Німеччиною, а Генеральна прокуратура звинуватила РФ у порушенні норм міжнародного права.

Як зараз ставляться до росіян в Азербайджані

30 червня в Баку затримали понад 10 співробітників російського видання Sputnik — азербайджанського підрозділу інформаційного агентства російської пропагандистки Маргарити Симоньян — за підозрою в незаконному фінансуванні. Крім того, повідомлялося про затримання в азербайджанській столиці російських громадян за підозрою в транзиті наркотиків з Ірану. Суд заарештував їх на 4 місяці.

Коментуючи затримання, речник азербайджанського МЗС Айхан Гаджизада сказав, що, на відміну від дій Росії, заходи їхніх силовиків були "цілком законними".

Які відносини між Росією та Азербайджаном зараз?

Депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабеков повідомляв про призупинення переговорів із РФ щодо низки великих економічних угод.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова рекомендувала російським громадянам, що знаходяться в Азербайджані чи планують туди поїздку, враховувати поточні обставини.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі у планах президента РФ Володимира Путіна телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим немає.

Конфлікт Росії з Азербайджаном: реакція України

Президент України Володимир Зеленський 1 липня повідомив, що провів телефонну розмову з Ільхамом Алієвим, висловив підтримку в ситуації з силовими затриманнями представників азербайджанської діаспори у РФ і висловив співчуття у зв'язку з убивством братів Сафарових. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак своєю чергою зазначив, що Кремль втрачає контроль і роль посередника на Кавказі між Азербайджаном і Вірменією, вступивши в конфронтацію одночасно з обома країнами.

Нагадаємо, азербайджанське видання Minval.az 1 липня оприлюднило анонімний лист із пояснювальною запискою російського капітана протиповітряної оборони, в якій ідеться, що вогонь по пасажирському літаку "Азербайджанських авіаліній" AZAL Embraer E190 на підльоті до Грозного було відкрито за наказом Міноборони РФ. Журналісти зазначили, що не можуть гарантувати автентичність листа, втім додали також аудіозаписи.