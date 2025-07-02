Вогонь по пасажирському літаку Embraer 190 відкрили за наказом Міноборони РФ, — ЗМІ (аудіо)

Вогонь по пасажирському літаку азербайджанських авіаліній, який було збито 24 грудня 2024 року, відкрили за наказом Міністерства оборони Росії.

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До редакції азербайджанського видання Minval.az надійшов анонімний лист із сенсаційними матеріалами про збитий на підльоті до Грозного літак AZAL Embraer E190.

У листі міститься пояснювальна записка капітана ППО, який стверджує, що вогонь по літаку було відкрито за наказом Міноборони Росії.

Пояснювальна записка Фото: minval.az

"По суті поставлених мені запитань я, капітан Паладичук Дмитро Сергійович, можу пояснити таке: я — командир БМ №274, начальник розрахунку, ніс бойове чергування з прикриття м. Грозний з 24.12.24 по 25.12.24 року. О 05:40 25.12.24 р. надійшла команда про перехід у готовність №1. О 05:48 я доповів про перехід у готовність №1 засобами стільникового зв'язку. На позиції стільниковий зв'язок нестійкий, інших стійких засобів зв'язку у мене не було. Були прокладені дроти оптоволоконні, але не під'єднані до терміналу, і не було цифрового телефону з набірним полем. О 08:11 станцією виявлення цілей було виявлено потенційну ціль, яку я взяв на точний супровід МРЛС, про що я доповів на ВКП 51-ї дивізії. О 08:13 я доповів оновлені координати: α = 338 градусів, D = 7000 м, H = 490 м, V = 118 м/с, курсом на 230 градусів. Мені телефоном дали команду ціль знищити. В оптику ціль видно не було через дуже густий туман, про що було повідомлено на ВКП. О 08 годині 13 хвилин 30 секунд я дав команду на ураження оператору. О 08 годині 13 хвилин 33 секунди ракета зійшла з направляючої. О 08 годині 13 хвилин 47 секунд ЦВС БМ-72В6 видав повідомлення, що ціль пропущено. О 08 годині 13 хвилин 48 секунд я дав команду на повторний обстріл", — йдеться у пояснювальній записці.

Журналісти підкреслили, що не можуть стверджувати те, що лист є справжнім навіть попри те, що він підкріплений підписом капітана.

Крім того, видання отримало аудіозаписи, які підтверджують зміст листа,

Аудіозаписи щодо відкриття вогню по пасажирському літаку

На записах чутно, як пілот повідомляє координати цілі, на що йому дають команду "вогонь!", а після цього ще раз, але вже зі зміненими координатами цілі.

"Повну розшифровку переговорів ми, ясна річ, дати не можемо — їх ще мають вивчити слідчі органи. Однак зазначимо, що всі три голоси стверджували, що дали оперативну команду, стріляли двічі, і від розльоту осколки ракети зачепили літак", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, у лютому в Азербайджану з'явились факти про те, що літак Azerbaijan Airlines збив ЗРК "Панцир-С".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначав, що Росія повинна була визнати свою провину і вибачитися перед його країною за інцидент з азербайджанським літаком Embraer-190.