Огонь по пассажирскому самолету Embraer 190 открыли по приказу Минобороны РФ, — СМИ (аудио)

Огонь по пассажирскому самолету азербайджанских авиалиний, который был сбит 24 декабря 2024 года, открыли по приказу Министерства обороны России.

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В редакцию азербайджанского издания Minval.az поступило анонимное письмо с сенсационными материалами о сбитом на подлете к Грозному самолете AZAL Embraer E190.

В письме содержится пояснительная записка капитана ПВО, который утверждает, что огонь по самолету был открыт по приказу Минобороны России.

Пояснительная записка Фото: minval.az

"По сути поставленных мне вопросов я, капитан Паладичук Дмитрий Сергеевич, могу объяснить следующее: я — командир БМ №274, начальник расчета, нес боевое дежурство по прикрытию г. Грозный с 24.12.24 по 25.12.24 года. В 05:40 25.12.24 г. поступила команда о переходе в готовность №1. В 05:48 я доложил о переходе в готовность №1 средствами сотовой связи. На позиции сотовая связь неустойчивая, других устойчивых средств связи у меня не было. Были проложены провода оптоволоконные, но не подключены к терминалу, и не было цифрового телефона с наборным полем. В 08:11 станцией обнаружения целей была обнаружена потенциальная цель, которую я взял на точное сопровождение МРЛС, о чем я доложил на ВКП 51-й дивизии. В 08:13 я доложил обновленные координаты: α = 338 градусов, D = 7000 м, H = 490 м, V = 118 м/с, курсом на 230 градусов. Мне по телефону дали команду цель уничтожить. В оптику цель видно не было из-за очень густого тумана, о чем было сообщено на ВКП. В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел", — говорится в пояснительной записке.

Журналисты подчеркнули, что не могут утверждать то, что письмо является настоящим даже несмотря на то, что оно подкреплено подписью капитана.

Кроме того, издание получило аудиозаписи, которые подтверждают содержание письма,

Аудиозаписи об открытии огня по пассажирскому самолету

На записях слышно, как пилот сообщает координаты цели, на что ему дают команду "огонь!", а после этого еще раз, но уже с измененными координатами цели.

"Полную расшифровку переговоров мы, конечно, дать не можем — их еще должны изучить следственные органы. Однако отметим, что все три голоса утверждали, что дали оперативную команду, стреляли дважды, и от разлета осколки ракеты задели самолет", — отметили журналисты.

Напомним, в феврале в Азербайджане появились факты о том, что самолет Azerbaijan Airlines сбил ЗРК "Панцирь-С".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что Россия должна была признать свою вину и извиниться перед его страной за инцидент с азербайджанским самолетом Embraer-190.