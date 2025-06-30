Порівняли РФ із нацистською Німеччиною: між Баку і Москвою розгорівся скандал, — подробиці

Російські силовики влаштували рейд на азербайджанську діаспору в Єкатеринбурзі. Двоє людей загинули, десятки дістали поранення. Підсумком стало скасування всіх російських заходів до нового року і візиту віцепрем'єра.

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Азербайджан відмовився приймати віцепрем'єра Росії Олексія Оверчука через облаву на представників своєї діаспори в Єкатеринбурзі, унаслідок якої затримали десятки людей, а двоє загинули. Про це повідомляє місцеве видання Minval.

Намічений на кінець червня візит заступника прем'єр-міністра уряду РФ було скасовано.

"У ситуації, що склалася, азербайджанська сторона не вважає доречним приїзд Оверчука або інших російських офіційних осіб", — заявили інсайдери.

Зі свого боку Міністерство культури Азербайджану оголосило про скасування всіх спільних із РФ заходів, запланованих до проведення, включно з концертами, фестивалями, виставами та виставками, незалежно від того, ким вони були організовані. Причиною там назвали "демонстративні, цілеспрямовані позасудові вбивства та акти насильства, вчинені правоохоронними органами Росії проти азербайджанців за етнічною ознакою в Єкатеринбурзі".

Відомство також зазначило, що "останнім часом подібні випадки набули систематичного характеру".

А держагентство Азербайджану порівняло політику Росії з нацистською Німеччиною 1930-х років, заявивши, що Росія загрузла у війні з Україною, а видимих результатів, крім "знищення українських міст", не видно. Тому Кремлю потрібно "консолідувати суспільство", яке незадоволене тим, що діти російських олігархів і політиків розважаються на курортах.

"Внутрішня політика, що проводиться сьогодні в Росії, нагадує Німеччину 1930-х років. "Тотальна пропаганда" і "тотальний контроль", — ідеться в повідомленні агентства.

Також там нагадали про напад Росії на Грузію, про авіакатастрофу рейсу азербайджанських авіаліній, а також те, що ані СРСР, ані його "правонаступниця Росія не змогли захистити жодну державу, яку вони вважали союзником, у моменти реальної небезпеки".

"Насправді Росія досі не бажає визнавати колишні республіки СРСР незалежними державами. Вона дивиться на них зверхньо, чинить на них військовий і політичний тиск і, як і раніше, ставиться до цих країн як до своїх колишніх колоній", — резюмували в повідомленні.

У чому суть конфлікту між Азербайджаном і Росією

Дипломатичний скандал виник після рейду силовиків на членом азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі. Жертвами стали, серед інших, власники місцевого ресторану. Син одного з них, Ельгіз Сафаров, розповів, що його батька заарештували вночі, охоронця кафе розстріляли, важко поранивши, а двох його дядьків убили. Самого його змусили готувати силовикам їжу, а потім також побили.

Водночас російські ЗМІ стверджують, що Слідчий комітет припинив діяльність певного ОЗУ, члени якого обвинувачуються у вбивстві, скоєному групою осіб за попередньою змовою, убивстві за наймом і замаху на вбивство.

Нагадаємо, раніше Азербайджан отримав докази, що його літак у Казахстані збив російський ЗРК "Панцир-С".

А президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагав від Москви офіційних вибачень і компенсації за трагедію з літаком "Азербайджанських авіаліній".