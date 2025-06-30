Сравнили РФ с нацистской Германией: между Баку и Москвой разгорелся скандал, — подробности

Российские силовики устроили рейд на азербайджанскую диаспору в Екатеринбурге. Два человека погибли, десятки получили ранения. Итогом стала отмена всех российских мероприятий до нового года и визита вице-премьера.

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Азербайджан отказался принимать вице-премьера России Алексея Оверчука из-за облавы на представителей своей диаспоры в Екатеринбурге, в результате которой были задержаны десятки человек и двое погибли. Об этом сообщает местное издание Minval.

Намеченный на конец июня визит зампреда правительства РФ был отменен.

"В сложившейся обстановке азербайджанская сторона не считает уместным приезд Оверчука или других российских официальных лиц", — заявили инсайдеры.

В свою очередь Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех совместных с РФ мероприятий, запланированных к проведению, включая концерты, фестивали, спектакли и выставки, вне зависимости от того, кем они были организованы. Причиной там назвали "демонстративные, целенаправленные внесудебные убийства и акты насилия, совершенные правоохранительными органами России против азербайджанцев по этническому признаку в Екатеринбурге".

Ведомство также отметило, что "в последнее время подобные случаи приобрели систематический характер".

А госагентство Азербайджана сравнило политику России с нацистской Германией 1930-х годов, заявив, что Россия увязла в войне с Украиной, а видимых результатов, кроме "уничтожения украинских городов" не видно. Поэтому Кремлю требуется "консолидировать общество", которое недовольно тем, что дети российских олигархов и политиков развлекаются на курортах.

"Внутренняя политика, проводимая сегодня в России, напоминает Германию 1930-х годов. "Тотальная пропаганда" и "тотальный контроль", — сказано в сообщении агентства.

Также там напомнили о нападении России на Грузию, об авиакатастрофе рейса азербайджанских авиалиний, а также то, что ни СССР, ни его "правопреемница Россия не смогли защитить ни одно государство, которое они считали союзником, в моменты реальной опасности".

"На самом деле Россия до сих пор не желает признавать бывшие республики СССР независимыми государствами. Она смотрит на них свысока, оказывает на них военное и политическое давление и по-прежнему относится к этим странам как к своим бывшим колониям", — резюмировали в сообщении.

В чем суть конфликта между Азербайджаном и Россией

Дипломатический скандал возник после рейда силовиков на членом азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Жертвами стали, среди прочих, владельцы местного ресторана. Сын одного из них, Эльгиз Сафаров, рассказал, что его отца арестовали ночью, охранника кафе расстреляли, тяжело ранив, а двух его дядей убили. Самого его заставили готовить силовикам еду, а потом также избили.

При этом российские СМИ утверждают, что Следственный комитет пресек деятельность некоей ОПГ, члены которой обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму и покушении на убийство.

Напомним, ранее Азербайджан получил доказательства, что его самолет в Казахстане сбил российский ЗРК "Панцирь-С".

А президент Азербайджана Ильхам Алиев требовал от Москвы официальных извинений и компенсации за трагедию с самолетом "Азербайджанских авиалиний".