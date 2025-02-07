Україна працює над транзитом газу до ЄС з Азербайджану: названо умову постачання (відео)

За словами речника МЗС Георгія Тихого, це буде газ саме азербайджанського походження, а не якоїсь іншої країни під його виглядом. Він наголошує, що ЄС має достатньо потенційних джерел постачання крім РФ.

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Уряд працює над можливістю постачання газу з Азербайджану до Європи через територію України після зупинки транзиту з РФ. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 7 лютого.

Речник МЗС України Георгій Тихий про транзит газу з Азербайджану. На відео з 28:38.

Речник відомства зазначив, що робота над цим питанням триває, а також зауважив, що мова йде саме про постачання азербайджанського газу, а не будь-якого іншого під його виглядом.

"Для того, щоб внести ясність у це питання, я можу уточнити, що не йдеться про транспортування під виглядом азербайджанського газу якогось іншого газу. Йдеться саме про азербайджанський газ", — сказав Георгій Тихий.

Також він прокоментував заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який вимагає поновити транзит російського газу через територію України.

"Ми вважаємо, що політика його уряду мала полягати в тому, щоб іще до нинішньої ситуації забезпечити диверсифікацію постачання ресурсів і енергетичну безпеку Словаччини, так, як це робили інші європейські країни. Зараз не треба скаржитися на те, що ця робота не була ними виконана, і тепер є якісь потреби в забезпеченні енергоресурсами", — зазначив посадовець.

Георгій Тихий нагадав, що в Європейському Союзі є достатньо можливостей для купівлі енергоресурсів неросійського походження, зокрема у США та інших партнерів. Він закликав орієнтуватися саме на них, а не на РФ.

"Бо Росія нічого не дає безплатно. Якщо дає газ дешевше — то решта ціни доплачується суверенітетом. Україна, на жаль, це проходила у своїй історії, тому ми маємо право закликати країни, щоб вони не розплачувалися суверенітетом за енергоносії", — сказав Тихий.

Постачання газу з Азербайджану: деталі

Президент України Володимир Зеленський 25 січня заявив, що Україна готується до постачання газу з Азербайджану до ЄС. Він наголосив, що припинення транзиту російського газу територією України з 1 січня 2025 року не порушує жодних юридичних чи моральних норм, а Київ зберігає хороші відносини з Азербайджаном і готовий забезпечити постачання енергоресурсу до Європи з цієї країни.

Нагадаємо, 1 лютого Молдова почала постачати газ у невизнане Придністров'я. Голова "ПМР" Вадим Красносельський повідомляв про скасування віялових відключень електроенергії та підготовку до запуску газопостачання для побутових споживачів 2 лютого.

30 січня Financial Times із посиланням на власні джерела писали, що у Європейському Союзі обговорюють транзит газу через Україну як один із пунктів мирної угоди з РФ.