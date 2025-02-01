Молдова почала постачати газ у невизнане Придністров'я: подробиці

На лівому березі Дністра вже скасували віялові відключення електроенергії. До неділі влада Тирасполя хоче запустити тепло в будинки придністровців.

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З ранку суботи, 1 лютого, Moldovagaz почала постачати газ у придністровський регіон. Про це виданню Libera Moldova повідомив виконувач обов'язків директора компанії Вадим Чебан.

За його словами, обсяги, що закачуються в трубопровідну систему невизнаного регіону, достатні "для підтримки тиску". Газ із Молдови необхідний для повноцінного запуску паливно-енергетичної системи під час подачі газу з Європи. "Тираспольтрансгаз" зобов'язується повернути або оплатити до 1 березня цей обсяг "блакитного палива".

Як пише видання NewsMaker, молдовський уряд дійшов до нової угоди з Євросоюзом, у рамках якої на вирішення енергетичної кризи ЄС виділить не 30, а 64 млн євро. Прем'єр-міністр Дорін Речан повідомив, що з цієї суми 20 млн підуть на закупівлю гуманітарного газу для Придністров'я, а 10 млн — призначено на купівлю електроенергії для Кишинева. Решта 34 млн євро підуть на підтримку молдавського бюджету.

У молдовському кабміні зазначили, що енергорозподільна компанія Energocom буде закуповувати природний газ за ринковими цінами на авторизованих торговельних майданчиках у Євросоюзі та Україні. Газ постачатимуть "Тираспольтрансгазу" в обсязі 3 млн кубометрів на добу.

Тим часом глава "ПМР" Вадим Красносельський повідомив, що в регіоні вже скасували віялові відключення електроенергії, а 2 лютого запустять газопостачання побутових споживачів.

Фокус писав, що Вадим Красносельський відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського надати Придністров'ю вугілля і відправити фахівців для відновлення роботи ДРЕС, яка раніше працювала на російському газі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна постачатиме Молдові електроенергію.