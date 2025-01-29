Росія виділила кредит Придністров'ю для купівлі газу: що відомо

Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський "вибив" у Москві кредит для оплати за газ. Від допомоги України в Тирасполі відмовилися.

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Росія надасть невизнаному Придністров'ю в Молдові кредит для оплати за газ, який регіон почне отримувати з Європи. Про це пропагандистському телеканалу "Звезда" заявив лідер т.зв. ПМР Вадим Красносельський.

Він розповів, що після переговорів із російською стороною Москва дасть кредит "Тираспольтрансгазу", який заплатить за "блакитне паливо", яке надійшло в Придністров'я.

"Це гроші для повернення. Не безоплатно, як про це люблять поміркувати", — підкреслив глава невизнаної республіки.

Водночас Красносільський підтвердив, що газ закуповуватимуть у Європі і, за гарного сценарію, він може надійти в невизнаний регіон уже до кінця поточного тижня.

Раніше видання NewsMaker повідомляло, що прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про надання в борг Тирасполю 3 млн кубічних метрів газу, необхідних для підтримки тиску в системі. За грантовий пакет газу була готова заплатити Європейська комісія.

У понеділок, 27 січня, для подолання інспірованої Росією енергетичної кризи Європейський Союз запропонував надати Молдові пакет екстреної допомоги на суму 30 млн євро.

Запропонований пакет допомоги, як повідомляла Європейська комісія, передбачає фінансування "закупівлі та транспортування природного газу в Придністровський регіон, щоб допомогти відновити електро- і теплопостачання".

Придністров'я відмовилося від допомоги України

Вадим Красносельський відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського надати Придністров'ю вугілля і відправити фахівців для відновлення роботи ДРЕС, яка раніше працювала на російському газі. За його словами, на станції стоять два вугільні генератори, що працюють на антрациті. При цьому, зазначив глава "ПМР", переробка одного блоку на "газове вугілля" з України триватиме понад рік і коштуватиме понад 50 млн євро.

"Ось відповідь на всі запитання", — сказав лідер невизнаного Придністров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна постачатиме Молдові електроенергію.