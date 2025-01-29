Россия выделила кредит Приднестровью для покупки газа: что известно

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский "выбил" в Москве кредит для оплаты за газ. От помощи Украины в Тирасполе отказались.

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Россия предоставит непризнанному Приднестровью в Молдове кредит для оплаты за газ, который регион начнет получать из Европы. Об этом пропагандистскому телеканалу "Звезда" заявил лидер т.н. ПМР Вадим Красносельский.

Он рассказал, что после переговоров с российской стороной, Москва даст кредит "Тираспольтрансгазу", который заплатит за поступившее в Приднестровье "голубое топливо".

"Это деньги для возврата. Не бесплатно, как об этом любят порассуждать", — подчеркнул глава непризнанной республики.

При этом Красносельский подтвердил, что газ будет закупаться в Европе и, при хорошем сценарии, может поступить в непризнанный регион уже до конца текущей недели.

Ранее издание NewsMaker сообщало, что премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о предоставлении в долг Тирасполю 3 млн кубических метров газа, необходимых для поддержания давления в системе. За грантовый пакет газа была готова заплатить Европейская комиссия.

В понедельник, 27 января, для преодоления инспирированного Россией энергетического кризиса Европейский Союз предложил предоставить Молдове пакет экстренной помощи на сумму 30 млн евро.

Предложенный пакет помощи, как сообщала Европейская комиссия, предусматривает финансирование "закупки и транспортировки природного газа в Приднестровский регион, чтобы помочь восстановить электро– и теплоснабжение".

Приднестровье отказалось от помощи Украины

Вадим Красносельский отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить Приднестровью уголь и отправить специалистов для возобновления работы ГРЭС, которая раньше работала на российском газе. По его словам, на станции стоят два угольных генератора, работающих на антраците. При этом, отметил глава "ПМР", переработка одного блока на "газовый уголь" из Украины займет более года и будет стоить свыше 50 млн евро.

"Вот ответ на все вопросы", – сказал лидер непризнанного Приднестровья.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет поставлять Молдове электроэнергию.