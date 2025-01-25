"Это справедливо": Зеленский рассказал, как Украина может "бесплатно" получать электричество

Украина может даром поставлять Молдове газовый уголь и предоставит специалистов, которые научат на нем работать. Зато ГРЭС в Приднестровье будет производить света с избытком, которым сможет обеспечивать и Киев, и Кишенев.

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Киев готов дешево или даже бесплатно предоставлять Молдове уголь, если за это будет получать электричество. Об этом во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина имеет уголь для поставок в Молдову и может отправить специалистов для налаживания работы ГРЭС на таком виде топлива, отметил Зеленский.

Как отметил глава государства, сейчас электростанция производит 200-220 мегаватт электроэнергии, но с помощью украинских специалистов она будет способна выдавать 2 гигаватта.

"То есть в десять раз больше, и больше, чем это нужно", — пояснил Зеленский.

Также он отметил, что уголь Украина может предоставлять или по низкой цене, или даже бесплатно, и в таком случае получать электроэнергию.

"Это справедливо: мы даем уголь, они получают электричество для себя, для всей Молдовы, мы получаем электричество для себя", — заявил президент.

Отметим, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа по своей территории, в результате чего крупнейшая в регионе Кучурганская ГРЭС, которая обеспечивала энергией всю Молдову, перестала поставлять электроэнергию на правый берег Днестра. Для выработки электроэнергии ГРЭС перешла с газа на уголь, но его запасов не хватит до конца февраля.

Напомним, Киев предложил т.н. "ПМР" уголь для работы станции, но лидер непризнанной республики Вадим Красносельский отметил, что он не такой, как нужно.

Также Фокус писал, что 3 января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии. Как оказалось, жители республики потребляют больше света, чем производит энергосистема.